«حديد عز» تشتري 245 ألف سهم خزينة جديد في البورصة المصرية

حديد عز تفصح عن عملية جديدة على الأسهم الخزينة فى البورصة

أفصحت شركة حديد عز اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية شراء جديد لنحو 245 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.

ووافق مجلس حديد عز فى 4 يناير الجارى على شراء أسهم خزينة فى البورصة المصرية بحد أقصى 1% من رأسمال الحالى بما يعادل مليون سهم .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عمليات الشراء سيتم تمويلها ذاتيا من مصادر السيولة المتاحة للشركة.

وحددت الشركة خمسة أيام لشراء هذه الكمية تبدأ 10 يناير الجارى وتنتهى 14 من نفس الشهر، وينفذ العمليات شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ونفذت حديد عز أولى عمليات الشراء بجلسة الأحد الماضى على نحو 300 ألف سهم خزينة ،وأصبح مجموع ما اشترته حتى الآن 545 ألف سهم.

العز الدخيلة تشترى 8500 ألف سهم خزينة ضمن خطة ستة أشهر

المجموعة المالية هيرميس

كما نفذت العز الدخلية للصلب (التابعة) عدة عمليات بلغ مجموعها 8500 سهم فقط خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجارى، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء.

كانت العز الدخيلة قد وافقت فى 4 يناير الجارى على شراء 190 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح (بتاريخ 5 يناير) إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد خلال ستة أشهر تبدأ من 5 يناير الجارى وتنتهى 5 يوليو القادم.

وأضافت الشركة أن هدفها من عمليات الشراء، تحسين أداء السهم المتداول فى البورصة، مشيرة إلى أن التمويل سيكون ذاتيا.

وكلفت شركة نعيم للوساطة المالية بتنفيذ نصف عمليات الشراء (97.5 ألف سهم)، بينما كلفت شركة هيرميس للوساطة بتنفيذ النصف الآخر.

حديد عز: مساهم يشترى 1.1 مليون سهم ويرفع حصته إلى 5%

البورصة المصرية

وأفصحت حديد عز فى (29 ديسمبر الماضى) عن قيام المساهم جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بشراء 1.12 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 11.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت حديد عز فى بيان للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 4.83% إلى 5.04% فى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.08 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح عدم ارتباط المساهم جمال عبد القادر بأى مجموعة مساهمة فى الشركة أفراد أو مؤسسات.

واشترى أحمد عز فى شهر أبريل الماضى 148.3 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 836.5 مليون جنيه تقريبا.

وقالت حديد عز فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 22 أبريل الماضى)، إن نسبة مساهمة أحمد عز ارتفعت بعد العملية من 0.0005% إلى 27.29% فى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 5.64 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح وجود مجموعة مرتبطة بالمساهم ممثلة فى مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار التى كانت تستحوذ على 38.45% .

ويشغل ممدوح الروبى رئيس مجلس إدارة حديد عز فى الوقت الحالى خلفا لبول فيليب شيكيبان الذى تم استبداله فى أغسطس الماضى.

كما يتولى حسن أحمد نوح العضو المنتدب للشركة ممثلا عن مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار التى تستحوذ حاليا على 33.41% من الأسهم وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 13 أكتوبر الماضى.

حديد عز تعمل فى مصر والجزائر وبريطانيا وألمانيا

حديد عز

تأسست حديد عز عام 1994، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب.

ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر، ويستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على حصة من الأسهم تصل إلى 5.82%.

ويتبع حديد عز شركة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة مساهمة 54.59%، وكان يتبعها فى السابق شركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة 71.07%، وكذلك شركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة 98.91%.

وباعت حديد عز فى 17 نوفمبر قبل الماضى أسهمها فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح إلى شركتها التابعة العز الدخيلة فى إطار عملية هيكلة بين شركات مجموعة عز القابضة.

وبلغ سعر السهم فى الصفقة 10.09 دولار بقيمة إجمالية 356 مليون دولار، وتم تنفيذها خارج المقصورة بتاريخ 14 نوفمبر الماضى.

عز تسجل خسائر بقيمة 4.1 مليار جنيه في تسعة أشهر

حديد التسليح

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لحديد عز تكبدها صافى خسائر قدرها 4.1 مليار جنيه خلال التسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بخسائر بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق انخفاض مبيعات حديد عز إلى 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 35.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 26.1 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكلفة قدرها 34.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

أما على مستوى نتائج الأعمال المستقلة، فقد سجلت حديد عز “الأم” خسائر بقيمة 634 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر قدرها 848 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة تكبد الشركة صافى خسارة قدرها 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت نتائج أعمال سابقة تكبدها صافى خسائر قدرها 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتكبدت حديد عز خسائر سنوية بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال العام الماضي المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بخسارة قدرها 1.02 مليار جنيه في 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 45.7 مليار جنيه خلال 2019 مقابل مبيعات بلغت 49 مليار جنيه في 2018.