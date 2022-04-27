قالت شركة حديد عز إن عملية تسعير طن التسليح مرتبطة بعدة متغيرات عالمية وإقليمية ومحلية يجرى مراقبتها عن كثب لتحديث أسعار المنتجات النهائية صعودا وهبوطا.

جاء ذلك فى تعليق مرسل من حديد عز إلى البورصة المصرية اليوم الأربعاء حول قرارها الجديد بتخفيض سعر طن التسليح بقيمة 830 جنيها من 20 ألف جنيه إلى 19170 جنيها للطن.

وتشمل المتغيرات التى تشير إليها الشركة : عناصر تكلفة الإنتاج ، أسعار المواد الخام، أسعار البيع عالميا، حجم المخزون، معدلات الاستهلاك القائمة والمتوقعة إضافة إلى عناصر أخرى.

فى هذا السياق ، قالت حديد عز إن أسعار الخردة شهدت عملية تصحيح أدى إلى انخفاض حاد خلال يومى العمل الماضيين بواقع 64.23 دولار للطن، كما انخفض خام الحديد تركيز 65% بواقع 33 دولارا للطن.

حديد عز : انخفاض سعر الطن الروسى بواقع 60 دولارا للطن بسبب العقوبات

حديد عز

كذلك انخفض سعر حديد التسلح شبه المصنع (المربعات-البيليت) تصدير روسيا الاتحادية بواقع 60 دولارا للطن خلال الثمانية أيام عمل الأخيرة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا وصعوبة تصريف إنتاجها.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 67.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر الماضي مقارنة بمبيعات بلغت 38.6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى، تحولها للربحية 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 54 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 37.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هى الأخرى بنحو 288 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بصافي خسارة بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 6.61 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.84 جنيه خلال العام السابق.

عز سجلت صادرات غير مسبوقة للخارج بقيمة مليار دولار فى تسعة أشهر

حديد عز

أفصحت شركة حديد عز عن ارتفاع صادراتها للخارج بشكل غير مسبوق تتجاوز قيمته مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى والمنتهية سبتمبر 2021.

جاء ذلك فى بيان مرسل من حديد عز إلى البورصة (19 أكتوبر الماضى) للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار عن حجم التصدير خلال الشهور الماضية.

وأظهر البيان تسجيل الشركة صادرات بقيمة 1.013 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بينما بلغت صادرات النصف الأول 597 مليون دولار ، فى حين بلغت صادرات الربع الثالث (يونيو-سبتمبر) بقيمة 416 مليون دولار.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن ارتفاع صادراتها للخارج إلى 269 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضى مقارنة بنحو 183 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة نمو 47% تقريبا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة (17 يونيو الماضى) للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار حول أسباب تحول نتائج أعمالها إلى الربحية خلال الربع الأول مقارنة بخسائر سابقة .

وأظهر إفصاح آنذاك ارتفاع صادرات الصلب المسطح إلى 208 ملايين دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 137 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020.

كما ارتفعت صادرات لفائف حديد التسليح إلى 61 مليون دولار خلال الفترة مقارنة بصادرات بلغت 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

واستحوذت الشركة فى 26 يناير الماضى على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا ، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

ويشغل ممدوح الروبي رئيس مجلس إدارة حديد عز في الوقت الحالي خلفا لبول فيليب شيكيبان الذي جرى استبداله في أغسطس الماضي.