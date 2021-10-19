حديد عز تسجل صادرات غير مسبوقة تجاوزت مليار دولار فى تسعة أشهر

حديد عز تفصح عن ارتفاع صادراتها بشكل قياسى خلال التسعة أشهر الاولى من 2021

أفصحت شركة حديد عز عن ارتفاع صادراتها للخارج بشكل غير مسبوق تتجاوز قيمته مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى و المنتهية سبتمبر 2021.

جاء ذلك فى بيان مرسل من حديد عز إلى البورصة المصرية الثلاثاء، للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار عن حجم التصدير خلال الشهور الماضية.

وأظهر البيان تسجيل الشركة صادرات بقيمة 1.013 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بينما بلغت صادرات النصف الأول 597 مليون دولار ،فى حين بلغت صادرات الربع الثالث (يونيو-سبتمبر) بقيمة 416 مليون دولار.

حديد عز سجلت صادرات بقيمة 269 مليون دولار فى الربع الأول

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن ارتفاع صادراتها للخارج إلى 269 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 183 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة نمو 47% تقريبا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة (17 يونيو الماضى) للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار حول أسباب تحول نتائج أعمالها إلى الربحية خلال الربع الأول مقارنة بخسائر سابقة .

وأظهر إفصاح آنذاك ارتفاع صادرات الصلب المسطح إلى 208 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 137 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020.

كما ارتفعت صادرات لفائف حديد التسليح إلى 61 مليون دولار خلال الفترة مقارنة بصادرات بلغت 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

عز تتحول للربحية وتسجل 1.6 مليار جنيه فى النصف الأول

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز تحولها للربحية بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الستة أشهر الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة (9 أغسطس الماضى)، ارتفاع مبيعات حديد عز إلى 30.4 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بمبيعات بلغت 17.4 مليار جنيه خلال لفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت نتائج أعمال سابقة تحولها للربحية بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الممتدة من يناير وحتى مارس الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات حديد عز إلى 13.4 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بمبيعات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بينما تراجعت تكاليف الشركة إلى 10.6 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقارنة بتكاليف 10.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وبلغ نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح 1.47 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 1.61 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

ويشغل ممدوح الروبى رئيس مجلس إدارة حديد عز فى الوقت الحالى خلفا لبول فيليب شيكيبان الذى جرى استبداله فى أغسطس الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى خسائرها إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بخسائر 8.1 مليار جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق انخفاض المبيعات إلى 38.6 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بنحو 45.7 مليار جنيه خلال 2019.