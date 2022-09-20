«حديد عز» تسجل أداءً ايجابياً.. و3 عوامل ترسم الطريق حتى نهاية العام

«أداء استثنائى وإيجابى ملحوظ».. بهذه الكلمات وصفت وحدات بحوث بنوك استثمار الأداء المالى المحقق لشركة حديد عز خلال النصف الأول من 2022، وبشكل خاص الربع الثانى من العام.

وأكدت وحدات البحوث أن الزيادة فى ربحية ومبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة قد جاءت أعلى من توقعاتها مدعومة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار بيع الطن الواحد، ونمو هوامش الربحية، ونشاط الصادرات التى استفادت بشكل كبير من خفض قيمة العملة خلال شهر مارس الماضي.

وتوقعت الوحدات استمرار الأداء الإيجابى للشركة خلال نصف العام الحالى وذلك على خلفية استمرار نمو الأسعار والترجيحات بخفض جديد فى سعر العملة المحلية، لكنها قالت أن هناك بعض التحديات التى قد تواجهها الشركة تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة ودخول بعض الاقتصادات فى مرحلة ركود بسبب غلاء أسعار مواد البناء.

وبحسب القوائم المالية الأخيرة، سجلت شركة حديد عز صافى ربح بقيمة 4.13 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022 مقابل 2.39 مليون فى الفترة المناظرة من العام الماضي، وحققت صافى ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 2.61 مليار جنيه مقارنة مع 1.58 مليار فى نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت المبيعات 38.49 مليار جنيه مقارنة مع 30.41 مليار جنيه فى النصف الأول من 2021، وشكلت مبيعات حديد التسليح %58 من إجمالى المبيعات، ومبيعات الصلب المسطح المدرفل %40.

وحققت «حديد عز» إجمالى مبيعات تصدير قدرها 514 مليون دولار فى النصف الأول، منها 418 مليونا من منتجات الصلب المدرفل و96 مليونا لمبيعات قضبان الأسلاك، بحسب نتائج الأعمال.

وعلى صعيد الربع الثانى من 2022، حققت الشركة صافى أرباح بقيمة 2.91 مليار جنيه مقابل أرباح قدرها 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2021، بينما سجلت مبيعات قدرها 19.85 مليار جنيه خلال الربع من مقارنة بمبيعات قدرها 16.91 مليار جنيه الربع المماثل من 2021.

«بلتون»: الأرباح تفوق التقديرات بنحو 1.2 مرة بالتزامن مع انخفاض أحجام البيع

بداية، قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» أن نمو أرباح حديد عز خلال الربع الثانى من 2022 كان مدعوما بارتفاع أسعار البيع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشارت «بلتون» إلى أن الأرباح جاءت أعلى من التقديرات بنحو 1.2 مرة وذلك نتيجة ارتفاع الهوامش إلى %9.3 التى دعمتها زيادة قوية فى أسعار البيع وبالرغم من الزيادة فى المصاريف العمومية والإئتمان.

وقالت «بلتون» أن مبيعات الربع الثانى قد ارتفعت %17 على أساس سنوى و%7 على أساس ربع سنوى لتصل إلى 19.8 مليار جنيه، وذلك بمعدلات اعلى من التقديرات بنسبة %5 تقريباً.

وذكرت أن نمو المبيعات قد جاء على خلفية زيادة قدرها %33 على أساس سنوى فى أسعار بيع الطن لتصل فى المتوسط إلى 17.67 الف جنيه للطن بزيادة قدرها %23 عن الربع المقارن.

ولفتت إلى أن أحجام البيع قد تراجعت بنسبة %11 على أساس سنوى و%13 على أساس ربع سنوى وذلك على خلفية انخفاض الطلب على الصلب المسطح بنسبة %20 بينما تراجع الطلب على حديد التسليح بنسبة %6 على أساس سنوى و%10 على أساس ربع سنوي.

وذكرت أن إجمالى الربح قد قفز 61% على أساس سنوي، و%23 على أساس ربع سنوى خلال الربع الثانى من العام الحالى لتسجل 5.6 مليار جنيه أعلى بنحو %17 عن التقديرات ليصل هامش مجمل الربح إلى %28.5 نتيجة الاحتفاظ بمخزون حينها بسعر أرخص.

وأوضحت “بلتون” أن مصاريف الفوائد انخفضت بنسبة %8.8 على أساس ربع سنوى إلى 856 مليون جنيه فى الربع الثانى مع وصول الديون إلى 36.2 مليار جنيه مقابل 34.8 مليار جنيه فى السنة المالية 2021.

وعلى أساس نصف سنوي، قالت “بلتون” أن “حديد عز” قد سجلت خسائر من سعر الصرف بقيمة 1.1 مليار جنيه مقارنة بمكاسب قدرها 88 مليون جنيه النصف الأول 2021 وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه خلال شهر مارس الماضي.

ولفتت «بلتون» إلى أن مبيعات النصف الأول من 2022 قد قفزت بنسبة %27 لتصل إلى 38.4 مليار جنيه، موزعة بين %60 لحديد التسليح و%40 للحديد المسطح.

وأشارت إلى أن إجمالى الربح قد قفز بنسبة %61 على أساس سنوى خلال النصف الأول إلى 10.2 مليار جنيه، مما أدى نمو هامش مجمل الربح إلى %26.6 خلال الفترة المذكورة.

«برايم»: السهم يتداول بمضاعف ربحية 2 مرة.. و5 أسباب لتحسن الحركة

وترى وحدة بحوث بنك الاستثمار «برايم» أن نمو أرباح حديد عز قد جاء فى ضوء ارتفاع بنسبة %27 فى الإيرادات لتسجل 38.5 مليار جنيه وتحسن هامش مجمل الربح بحوالى 6 نقاط مئوية ليسجل %27

وعلى صعيد الربع الثانى من العام، أوضحت «برايم» أن صافى الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قد قفزت بنسبة %130 إلى 1.8 مليار جنيه على خلفية 5 عوامل أولها ارتفاع %17 فى الإيرادات إلى 19.8 مليار جنيه، إلى جانب تحسن هوامش مجمل الربح.

وأوضحت «برايم» أن فترة الربع الثانى شهدت نموا فى المصروفات البيعية والتسويقية والإدارية، بينما انخفض صافى تكاليف التمويل %3 إلى 780 مليون جنيه، إلى جانب تراجع 4 نقاط فى سعر الضريبة الفعلي.

وذكرت أن الشركة وجهت جزءًا من طاقتها الإنتاجية فى السويس لتعظيم إنتاج حديد التسليح، وبناء على ذلك، انخفض إنتاج وصادرات الحديد المسطح.

وأشارت الورقة البحثية الصادرة عن «برايم» إلى أن سهم الشركة يتداول بمضاعف ربحية جذاب يبلغ 2 مرة لآخر 12 شهراً.

أحمد عز

«الأهلى فاروس»: الطلب المرتفع وقيود الواردات منحت مساحة للبيع بأثمان أعلى نسبيا

من جانبها، أكدت وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» أن الشركة حققت اداء استثنائى خلال الربع الثانى من العام لكن حالة عدم اليقين الكلية العالمية تمثل مخاطر رئيسية على الاستثمار فى سهم الشركة.

وحددت «الأهلى فاروس» القيمة العادلة لسهم حديد عز عند 21.7 جنيه، مع توصية المستثمرين بزيادة الأوزان النسبية على السهم.

وأشارت إلى أن أرباح الشركة خلال الربع الثانى قد تجاوز ضعف الأرباح المحققة خلال الربع المماثل من 2021 والربع الأول من 2022.

وأكدت أن معدلات الزيادة فى أرباح الربع الثانى قد جاءت أعلى من التوقعات على خلفية تحسن الهوامش إلى %9.3 مقارنة بالربع المماثل.

وقالت «الأهلى فاروس» أن الإيرادات المجمعة قد ارتفعت %17 على أساس سنوى و%7 على أساس ربع سنوى خلال الربع مدفوعة بزيادة الأسعار بشكل أساسى إلى جانب ضعف الجنيه.

ولفتت إلى أن متوسط سعر البيع لكل من حديد التسليح والمنتجات المسطحة قد قفز إلى 17.76 ألف جنيه للطن بنمو %33 على أساس سنوى و%23 على أساس ربع سنوي.

وأوضحت أن التوترات والشكوك العالمية قد ألقت بظلالها على الاستهلاك المحلى للصلب إذ انخفض إجمالى استهلاك حديد التسليح بنسبة %5 على أساس سنوى و%18 على أساس ربع سنوى ليصل إلى 1.75 مليون طن.

وذكرت أن هذا الأداء قد صاحبه تراجع عالمى فى إنتاج واستهلاك المعدن ما انعكس على حجم مبيعات فى الربع الثانى الذى انخفض %11 على أساس سنوى و%13 على أساس ربع سنوى إلى 1.1 مليون طن.

وأشارت “الأهلى فاروس” إلى أن حديد عز حافظت على حصتها فى السوق المحلية من حديد التسليح عند %36 وزادت حصتها السوقية من المنتجات المسطحة إلى %66 فى الربع الثانى من عام 2022.

وأوضحت أن الطلب المرتفع على منتجات الشركة عالية الجودة إلى جانب القيود المفروضة على الواردات قد سمحت بتوسيع حصتها فى السوق من المنتجات المسطحة محليا ومنحها مساحة للبيع بأسعار أعلى نسبيًا.

وذكرت أن الشركة سجلت نموا قدره %12 على أساس سنوى و%61 على أساس ربع سنوى فى مجمل الربح إلى 5.6 مليار جنيه، مدعومة بالارتفاع فى أحجام البيع بسبب تراجع الطلب المحلى على المنتجات المسطحة.

وأضافت “الأهلى فاروس”: تعمل “حديد عز” بكامل طاقتها تقريباً، وقد جاء التحول نحو إنتاج المزيد من قضبان التسليح على حساب الفولاذ المسطح.

وقالت “الأهلى فاروس” إن التكلفة النقدية للطن قد قفزت %20 على أساس سنوى و%17 على أساس ربع سنوى إلى 12385 جنيه للطن.

وذكرت أن إجمالى الربح قد نجح فى الحفاظ على وتيرته الصعودية ليسجل 6 مليارات جنيه خلال الربع الثاني، أعلى %55 من الربع الثانى من 2021 و%21 من الربع الأول من العام الجارى وذلك مدفوعاً بهوامش ربحية الأسعار إذ ارتفعت أسعار الفولاذ الخام بنسبة 71 على أساس سنوى و%9 على أساس ربع سنوى ليسجل 521 دولارا للطن.

وقالت إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين قد ارتفعت إلى 5.2 مليار جنيه، ووصل هامش مجمل الربح إلى %26.3 مقابل 19.45 فى الربع المقارن، و%23.2 خلال الربع السابق له.

وأوضحت الورقة البحثية أن مصروفات العمولات العامة والإدارية قد زادت %33 على أساس سنوى و%25 على أساس ربع سنوى لتسجل 785 مليون جنيه فى الربع الثاني.

وترى «الأهلى فاروس» أن صافى مصروفات الفوائد قد تراجع بنسبة %9 على أساس سنوى وارتفع %8 على أساس ربع سنوى ليسجل 787 مليون جنيه.

وقالت إن «حديد عز» شهدت أداءً مميزًا خلال الربع الثانى من حيث الهوامش والأرباح لكونها جزءاً من صناعة دورية لكن الظروف الحالية مختلفة إلى حد ما وتظهر معها المزيد من التحديات مما يشير إلى تحقيق أرقام أقل نسبيا فى الأرباع القادمة.

وترى «الأهلى فاروس» أن أسعار السلع الأساسية العالمية تنخفض بسبب مخاوف من حدوث ركود فى العالم المتقدم ونتيجة للارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم، الأمر الذى أدى إلى كبح جماح الطلب.

وأوضحت أن المخاطر المتزايدة على سيولة العملات الأجنبية والارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة تزيد من الضغوط على المنتجين، والتى انعكست بالفعل على أحجام مبيعات الربع الثانى من العام الحالي.

واشارت إلى أنه على الرغم من التحديات المذكورة، فمن المتوقع هوامش وأرباح جيدة فى الربعين المقبلين، ولكن بحجم أقل، موضحة أن التخفيض المتوقع لقيمة العملة سيلعب دورًا مهمًا فى تعزيز القدرة التنافسية لحديد عز فى الأسواق العالمية وفى دفع نتائج أعمال الربع الرابع من 2022.

«مباشر»: عمليات التشغيل والايرادات تدعم نتائج النصف الأول رغم ارتفاع تكلفة التمويل

أخيرا، ترى وحدة بحوث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية أن الزيادة فى أرباح النصف الأول تعود إلى نمو الربح التشغيلى بنسبة %81 نتيجة ارتفاع مجمل الربح %61 على خلفية زيادة صافى المبيعات بنسبة %27.

وذكرت «مباشر» أن الزيادة فى صافى الربح قد جاءت على الرغم من نمو صافى تكلفة التمويل إلى 26.42 مليار جنيه (بما فى ذلك 11.26 مليار جنيه خسائر عملة) مقابل 16.19 مليار جنيه النصف الأول من 2021 (التى تضمنت مكاسب عملة قدرها 88.2 مليون جنيه).

وتعليقاً على نتائج الأعمال، أصدر مجلس إدارة شركة «حديد عز» تقريرا له تضمن بعض الملاحظات للمساهمين أكد خلاله أن الشركة قد وجهت جزءا من قدرتها الإنتاجية فى السويس لتعظيم إنتاج حديد التسليح، وبناءً على ذلك، انخفض إنتاج وصادرات الصلب المسطح.

وأوضحت إدارة الشركة أن هذا التوجه قد ساعد فى تلبية الاستهلاك المحلى المتزايد وبالتالى استبدال الواردات المحتملة للحد من الطلب على النقد الأجنبي، كما حافظت الشركة على نفس المستوى من إمدادات الصلب المسطح للسوق المحلية، وخاصة خلال الربع الأول الذى شهد زيادة ملحوظة فى الاستهلاك المحلي، وبالتالى استمرت فى تحقيق التوازن بين أهدافها التصديرية والتزاماتها المحلية.

وأكد مجلس الإدارة أن مبيعات الشركة من حديد التسليح قد قفزت بنسبة %11 من 1.35 إلى 1.5 مليون طن فى النصف الأول من 2022، موضحة أن الصناعات التحويلية تستمر فى تفضيل منتجات حديد عز.

وأشار إلى أنه وفقا لإحصائيات الاتحاد العالمى للصلب، انخفض الإنتاج العالمى من الصلب الخام بنسبة %3.3 فى النصف الأول ليصل إلى 972 مليون طن، مقارنة بحوالى 1.005 مليار طن فى النصف الممثال من 2021.

وذكرت أن الصين، التى تمثل %54 من الأرقام العالمية، تنشط فى تنظيم قطاع العقارات لديها، كما أنها تواصل فرض إجراءات صارمة للحد من انبعاثاتها البيئية، وبالتالى انخفض إنتاجها بنسبة %6.4 كما انخفض إنتاج روسيا انخفض بنحو %6 بينما خسرت أوكرانيا أكثر من %60 من إنتاجها.

وأكد مجلس إدارة «حديد عز» أن الاستهلاك المحلى من حديد التسليح قد ارتفع بنسبة %15 ليصل إلى 3.895 مليون طن فى النصف الأول مقارنة بـ 3.398 مليون طن بدعم من المشاريع الوطنية التى حافظت على وتيرتها ومستوى النشاط المرتفع للمبانى الخاصة.

ولفت إلى أن الشركة رسخت نفسها، ليس فقط كأكبر مورد، ولكن أيضا كمصدر معتمد وموثوق للمواد عالية الجودة للصناعات المحلية التى تعتمد على الصلب المسطح الذى وصلت مبيعات الشركة المحلية منه إلى 497 ألف طن النصف الأول، بزيادة %5 عن النصف المقارن.

وأكدت إدارة الشركة أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يزال يؤثر على الاقتصاد العالمي، ولا يلوح فى الأفق أى حل، موضحة أن «حديد عز» قد تمكنت من التغلب على التأثير الفورى على عملياتها من خلال استبدال الموردين الروس والأوكرانيين للمواد الخام والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار بموردين دوليين موثوق بهم ومضمون الجودة.