حديد عز ترفع أسعارها اليوم 1980 جنيها للطن بعد صعود الدولار

أعلنت شركة حديد عز للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر نوفمبر الحالى بواقع 1980 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1-11-2022.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، إن مصنع حديد عز للصلب أرسل إخطارا منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر بواقع 1980 جنيها للطن ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 19650 جنيها تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر الحديد

وتوقع شفيق للمال أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 20 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في ارتفع سعر الحديد في مصر مجددا بعد استقراره على مدار 3 أشهر الماضيين.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيفا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما لم يتغير سعر شركة حديد المصريين حتى الآن والذي يسجل نحو 17570 جنيها للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيها، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها اليوم

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت من الخارج ، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.