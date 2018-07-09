حديد عز تحقق 63% نموا بمبيعات التصدير و 88% للمحلية بالربع الأول

368% نموا بصافي الأرباح المجمعة منى عبدالباري: حققت شركة عز الدخيلة للصلب نموا قويا في مبيعاتها الإجمالية بالربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 82%، ما نجم عنه زيادة في مبيعات التصدير بنسبة 63%، والمبيعات المحلية بقيمة 88%، مقارنة بفترة…

368% نموا بصافي الأرباح المجمعة

منى عبدالباري:



حققت شركة عز الدخيلة للصلب نموا قويا في مبيعاتها الإجمالية بالربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 82%، ما نجم عنه زيادة في مبيعات التصدير بنسبة 63%، والمبيعات المحلية بقيمة 88%، مقارنة بفترة المقارنة العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية لشركة “عز الدخيلة” فقد سجلت المبيعات التصديرية خلال الربع الأول من العام الحالي نموا 63% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 117 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 88%، لتسجل 7.6 مليار جنيه.

ووفقا للشركة ساهم ارتفاع أسعار البيع بنسبة 31% نتيجة ارتفاع التكلفة بنسبة 26% للطن الواحد في زيادة قيم المبيعات في الربع الأول من 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع التكلفة إلى زيادة سعر شراء الخردة المحلية بنسبة 28%، ومتوسط سعر الكهرباء بنسبة 41%، وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي مقوما بالعملة المحلية إلى 4.50 جنيه/ للمتر المكعب، بدلا من 4.45 جنيه للمتر المكعب، رغم ثبات سعر الغاز الطبيعي مقوما بالدولار (7 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية).

وسجل مجمل أرباح الشركة بقوائمها المجمعة عن الربع الأول من 2018 1.3 مليار جنيه مقارنة بقيمة 414 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام المنقضي.

كما ارتفع صافي الربح (بعد الضرائب واستبعاد نصيب حقوق الأقلية غير المسيطرة) بنسبة 368% إلى 609 مليون جنيه، مقارنة مع 130 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2017.

