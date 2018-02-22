حديد عز تثبت الأسعار عند 12.3 ألف جنيه للطن

عمر سالم أعلنت شركة "حديد عز" -اليوم الخميس- عن تثبيت أسعارها، بداية من السبت المقبل 24 فبراير الجارى، عند 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك. وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، لـ"المال"، إن الشركة أرسلت لوكلائها تخطرهم بتثبيت أسعارها عند 11970 جنيهًا تسلي

عمر سالم

أعلنت شركة “حديد عز” -اليوم الخميس- عن تثبيت أسعارها، بداية من السبت المقبل 24 فبراير الجارى، عند 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك.



وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، لـ”المال”، إن الشركة أرسلت لوكلائها تخطرهم بتثبيت أسعارها عند 11970 جنيهًا تسليم أرض مصنع.



وأضاف الدجوي أن السعر للمستهلك سيصل إلى 12.3 ألف جنيه، موضحًا أن هناك حالة من الشلل فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة، وبعض التجار خفضوا الكميات التى يتم شراؤها.



وأشار إلى أن الخام العالمى للحديد (البيليت) ارتفع بمتوسط 15 دولارًا للطن ليسجل 540 دولارًا للطن، بدلًا من 525 دولارًا، ما يشير إلى إمكانية زيادة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.