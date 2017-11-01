حديد عز تثبت أسعارها لشهر نوفمبر عند 12.3 ألف جنيه

عمر سالمأعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعارها، بداية من نوفمبر الحالى، عند 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك. قال أمير فكرى الكناني، رئيس شركة الكناني لتجارة الحديد والصلب، فى تصريحات، لـ"المـال"، إن الشركة أرسلت رسالة لوكلائها تخطرهم فيها بتثبيت أسعارها عند 11.9 ألف جنيه تسليم أرض مصنع. وأض

عمر سالم

أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعارها، بداية من نوفمبر الحالى، عند 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك.

قال أمير فكرى الكناني، رئيس شركة الكناني لتجارة الحديد والصلب، فى تصريحات، لـ”المـال”، إن الشركة أرسلت رسالة لوكلائها تخطرهم فيها بتثبيت أسعارها عند 11.9 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

وأضاف الكناني أن السعر للمستهلك سيصل إلى 12.3 ألف جنيه، موضحًا أن هناك حالة من الشلل فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة، وحاليًّا، وبعض التجار قاموا بخفض الكميات التى يتم شراؤها.

وأشار إلى أن الخام العالمى للحديد البيليت تراجع لنحو 500 للطن، بدلًا من 525 دولارًا، لافتًا إلى أنه يجب على المصانع القيام بخفض أسعارها.