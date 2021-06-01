«حديد عز» تتصدر إنتاج الصلب فى الوطن العربى وأفريقيا

كشف تقرير حديث لمنظمة الصلب العالمية ( worldsteel) عن تصدر شركة حديد عز إنتاج الصلب فى الوطن العربى وأفريقيا خلال عام 2020.

وأضاف أن «حديد عز» جاءت فى المركز الأول عربيا، بإجمالى إنتاج 4.6مليون طن عام 2020 مشيرا إلى أن شركة حديد سابك السعودية جاءت فى المركز الثانى بإجمالى طاقة إنتاجية تصل إلى 4.5مليون طن.

وأوضح أن شركة حديد الإمارات جاءت فى المرتبة الثالثة، بإجمالى إنتاج 2.7 مليون طن، وجاءت شركة قطر للصلب فى المرتبة الرابعة ، بواقع 1.2مليون طن.

وتضم منظمة الصلب العالمية (Woldsteel) ومركزها بلجيكا فى عضويتها 350 شركة منتجة للصلب من 64 دولة حول العالم تمثل طاقاتها الإنتاجية أكثر من %90 من الإنتاج العالمى.

وقال التقرير إن «حديد عز» جاءت فى المرتبة الأولى أيضا على مستوى قارة أفريقيا، تلتها شركة «أرسيلور ميتال» العاملة فى جنوب أفريقيا والتى بلغ إنتاجها 2.3 مليون طن.

وبذلك تكون «حديد عز» استردت موقعها كأكبر منتج فى صناعة الصلب العربية بعد أن فقدته خلال السنوات الماضية، على الرغم من ظروف السوق غير المواتية فى ظل جائحة كورونا.

يذكر أن «حديد عز» لديها 7 ملايين طن من طاقات الصلب الخام، منها 1.6 مليون طن تحت الإنشاء لزيادة إنتاجها من الصلب المسطح متوقع تشغيلها العام المقبل .

وتقوم «حديد عز» بتشغيل 4 مجمعات إنتاجية فى الإسكندرية، العين السخنة، مدينة السادات، والعاشر من رمضان ويبلغ إجمالى عدد العمالة بالمجموعة 8 آلاف.