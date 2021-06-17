حديد عز : ارتفاع صادرات الربع الأول إلى 269 مليون دولار

أفصحت شركة حديد عز عن ارتفاع صادراتها للخارج إلى 269 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 183 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة نمو 47% تقريبا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من حديد عز للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار حول أسباب تحول نتائج أعمالها إلى الربحية خلال الربع الأول مقارنة بخسائر سابقة .

وأظهر إفصاح الشركة المرسل للبورصة الخميس ارتفاع صادرات الصلب المسطح إلى 208 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 137 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020.

كما ارتفعت صادرات لفائف حديد التسليح إلى 61 مليون دولار خلال الفترة مقارنة بصادرات بلغت 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى.

حديد عز تتحول للربحية وتسجل 1.1 مليار جنيه في ثلاثة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز تحولها للربحية بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الممتدة من يناير وحتى مارس الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة أمس الأربعاء، ارتفاع مبيعات حديد عز إلى 13.4 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بمبيعات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

بينما تراجعت تكاليف الشركة إلى 10.6 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقارنة بتكاليف 10.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

أما على مستوى نتائج الأعمال المستقلة، فقد سجلت حديد عز “الأم” تحولها للربحية أيضًا بقيمة 74.1 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بخسارة قدرها 266.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

تحول نصيب السهم من الخسارة إلى الربح بقيمة 1.47 جنيه

شركات الوساطة المالية

وبلغ نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح 1.47 جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 1.61 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

ويبلغ رأسمال حديد عز المصدر 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى خسائرها إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بخسائر 8.1 مليار جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق انخفاض المبيعات إلى 38.6 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بنحو 45.7 مليار جنيه خلال 2019.

أما على مستوى نتائج الأعمال المستقلة، فقد سجلت حديد عز “الأم” تراجع الخسائر إلى 563.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بخسائر بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 2019.

أحمد عز يرفع حصته إلى 65.7% بعد عملية هيكلة داخلية

المهندس أحمد عز

وأفصحت حديد عز فى 7 يونيو الحالي عن تنفيذ عملية إعادة هيكلة داخلية أسفرت عن ارتفاع حصة المهندس أحمد عز من 32% إلى 65.7% من إجمالى الأسهم.

وجرت العملية من خلال مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار التى باعت كامل حصتها البالغة (181.5 مليون سهم ) إلى المهندس أحمد عز بقيمة إجمالية قدرها 1.68 مليار جنيه.

وباعت حديد عز فى 17 نوفمبر 2019 أسهمها فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح إلى شركتها التابعة العز الدخيلة فى إطار عملية هيكلة بين شركات مجموعة عز القابضة.

وبلغ سعر السهم فى تلك الصفقة 10.09 دولار بقيمة إجمالية 356 مليون دولار، وتم تنفيذها خارج المقصورة بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

ورفع أحمد عز حصته فى الشركة (18 مايو الماضى) عبر شراء 9 ملايين شهادة إيداع دولية تعادل 27.1 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 18.9 مليون دولار

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة أحمد عز ارتفعت بعد العملية من 27.3% إلى 32.29% من إجمالى أسهم الشركة. وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.1 دولار، وتم تنفيذها بواسطة هيرميس للوساطة .

واشترى أحمد عز فى 22 أبريل 2020 حصة كبيرة ( 148.3 مليون سهم) من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 836.5 مليون جنيه تقريبا .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 5.64 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، وارتفعت حصته آنذاك من 0.0005% إلى 27.29% فى أسهم الشركة.

ويشغل ممدوح الروبى رئيس مجلس إدارة حديد عز فى الوقت الحالى خلفا لبول فيليب شيكيبان الذى جرى استبداله فى أغسطس الماضى.

كما يتولى حسن أحمد نوح العضو المنتدب للشركة ممثلا عن مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثماروفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية والإدارة فى 11 أبريل الماضى.

ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر، ويستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على حصة من الأسهم تصل إلى 5.82% وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 11 أبريل الماضى.