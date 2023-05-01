حديد عز : أسعارنا لم تتغير منذ 19مارس..ولسنا مسئولين عن البيع للمستهلك النهائي

علمت «المال» إن شركة «حديد عز» لم تقم بزيادة أسعارها منذ 19مارس الماضي، وأن ما يثار عن زيادات أسعار علي السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية غير صحيح.

ويصل سعر تسليم المصنع شاملا ضريبة المبيعات لشركة حديد عز إلي 32ألف و135جنيها، كما أن الشركة تقوم شهريا بتحديد أسعارها وتقوم بإرسالها إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحديد سعر استرشادي للتجار يصل إلي 3.6%كنسبة فوق سعر المصنع.

يذكر أن هناك خلطا واضحا بين سعر المصنع وسعر المستهلك النهائي ، فالشركة غير مسئولة عن سعر المستهلك بل تحدد فقط سعر المصنع.

ومن خلال متابعة «المال» لسوق الحديد فإن الأسعار المعلنة في الأسواق تزيد عن سعر المصنع المعلن من شركة حديد عز بما يقرب من 10آلاف جنيه.

ووفقا للقانون فإن شركة عز لا يمكنها فرض تسعير إجباري، بل تضع فقط سعر استرشادي بنسبة 3.6%فوق سعر المصنع للتاجر.

ويقل سعر طن حديد عز تسليم المصنع بما يقرب من 7500جنيها عن مصانع الدرفلة، وتعد ضمن الأقل سعرا في السوق المصرية.

وعلمت «المال» أن شركة حديد عز توفر للوكلاء احتياجاتهم أولا بأول، ويتم تسليمهم حصصهم وفقا لمتوسطات مشترواتهم السنوية.

ووفقا لمتابعات «المال» فشركة حديد عز لم تقم بأية عمليات تخزين فالذي يتم إنتاجه يتم بيعه علي الفور، وأن ما يشاع عن تخزين المنتج لرفع سعره أمر عار تماما من الصحة.

وتوفر الشركة احتياجات السوق المحلية كأولوية أولي ،ثم تقوم بعدها بتصدير الفائض للحصول علي الدولار لاستخدامه في شراء الخامات وتخفيف العبء علي البنوك في توفير العملة.

وتصدر شركة حديد عز منتجاتها للعديد من الأسواق ومن أبرزها المملكة العربية السعودية، وتركيا، وبلغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا.

ووفقا لبيانات حديثة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حصلت المال علي نسخة منها فإن استهلاك الحديد في السوق المصرية انخفض بنسبة 33% الربع الأول من العام الجاري ، حيث بلغ 1.4مليون طن ، مقارنة بكمية 2,100مليون طن الربع المقابل من عام 2022.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوي لحديد التسليح في السوق المصرية 15.6مليون طن، في حين يصل حجم الاستهلاك إلي 8.5 مليون طن.

وتعرض قطاع الحديد والذي يعتمد علي ما يتراوح ما بين 70إلي 80% علي خامات مستوردة من الخارج لعدة أزمات متتالية ومفاجئة بدءا من أزمة كورونا ثم الركود العالمي ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي لاتزال آثارها السلبية ممتدة حتي الآن علي التكلفة الإنتاجية.

وعن السوق العربية، فوفقا لأحدث بيانات اتحاد الصلب العربي، فإن حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 13مليون و341ألف طن في عام 2022، بنسبة نمو تصل إلي 8%عن عام 2021، في حين بلغ إجمالي استهلاك دول شمال إفريقيا 13مليون و900ألف طن بنسبة نمو تصل إلي 6%.

وبلغ إجمالي استهلاك حديد التسليح في إجمالي المنطقة العربية 36.5 مليون طن عام2022، بنسبة نمو 12% عن عام 2021.