حديد المصريين يلحق ببشاي ويرفع أسعاره إلى 12150 جنيها

عمر سالم:أعلنت مجموعة حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال أحمد ابوهشيمة عن زيادة اسعارها بداية من اليوم الثلاثاء بنحو 200 جنيه للطن ليصل إلى 11750 جنيه للطن تسليم مصنع.وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة اسعارها بداية من 12 سبتم

عمر سالم:

أعلنت مجموعة حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال أحمد ابوهشيمة عن زيادة اسعارها بداية من اليوم الثلاثاء بنحو 200 جنيه للطن ليصل إلى 11750 جنيه للطن تسليم مصنع.

وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة اسعارها بداية من 12 سبتمبر الجارى إلى 11750 جنيه للطن بدلا من 11550 جنيها خلال 22 أغسطس الماضى

وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12150 جنيها للطن، وهو سعر تاريخي، كما أن زيادة الاسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت لنحو 530 دولارا للطن.