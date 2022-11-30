حديد المصريين يعلن زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم بواقع 800 جنيه للطن

كشف محب شفيق أحد تجار مواد البناء في تصريحات لـ”المال” عن إعلان مصنع حديد المصريين للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء ليتم تطبيقها خلال شهر ديسمبر المقبل بواقع 800 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غدا الخميس 1-12-2022.

وأضاف شفيق خلال تصريحاته إن حديد المصريين قام بإعلان وكلائه زيادة سعر طن حديد التسليح خلال الشهر المقبل بعد ارتفاع الدولار ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 20350 جنيه تسليم أرض مصنع.

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف من شركة لأخري وفقاً لعدة عوامل أبرزها الجودة والطاقة الانتاجية التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأوضح شفيق أن هناك تراجع ملحوظ في الطاقات الانتاجية لجزء كبير من المصانع يرجع لعدة أسباب ابرزها انخفاض الطلب ، متوقعا أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 20.6 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وعلمت المال من مصادر بغرفة الصناعات المعدنية ، أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه تسبب في صعود سعر الحديد في مصر مجددا بعد زيادات بلغت 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي .

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

واعلن مصنع حديد عز مطلع نوفمبر الجاري زيادة اسعاره بواقع 1980 جنيها ليبلغ الطن 19650 جنيها ، فيما ارتفع حديد السويس للصلب والذي يسجل نحو 19550 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية