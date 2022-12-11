حديد المصريين يعلن زيادة الأسعار بواقع 1000 جنيه للطن بدءا من الغد

أعلن مصنع حديد المصريين للصلب عن زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر ديسمبر بواقع 1000 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الإثنين 12-12-2022.

وعلمت “المال” من مصادر مسئولة، أن مصنع حديد المصريين للصلب أرسل إخطارا منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر بواقع 1000 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21350 جنيها تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرا في مصر.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 22 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة سعر الحديد في مصر مجددا ، موضحاً أن مبيعات الحديد تشهد تراجع عنيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما لم يتغير سعر شركة حديد الجارحي حتى الآن والذي يسجل نحو 20400 جنيه للطن.

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية world steel ، واحتلت مصر المركز الـ 20 فى قائمة الدول المنتجة للحديد عالميًا، والأولى أفريقيًا، والثالثة فى منطقة الشرق الأوسط بعد أن قفز إنتاجها العام الماضى 25.1%.