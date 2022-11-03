حديد المصريين يعلن زيادة أسعار الحديد اليوم 2000 جنيه للطن بعد ارتفاع الدولار



علمت المال من محب شفيق أحد تجار مواد البناء عن إعلان مصنع حديد المصريين للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء خلال شهر نوفمبر الحالى بواقع 2000 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء 2-11-2022.

وقال شفيق ، إن مصنع حديد المصريين قام بزيادة أسعاره عبر إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر بعد ارتفاع الدولار ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 19550 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد اليوم

وكشف أن هناك انخفاضا في الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع ، متوقعا أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 19.9 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه تسبب في ارتفع سعر الحديد في مصر مجددا بعد استقراره على مدار 3 اشهر الماضيين .

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

واعلن مصنع حديد عز زيادة اسعاره بواقع 1980 جنيها ليبلغ الطن 19650 جنيها ، فيما ارتفع حديد السويس للصلب والذي يسجل نحو 19550 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

وتأثرت أسعار المنتجات في مصر واغلب دول العالم من تغير سعر الطاقة والدولار امام العملات العالمية وارتفاع التضخم بشكل مستمر .

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية