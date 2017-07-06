حديد المصريين يرفع سعر الطن 300 جنيه

عمر سالمأعلنت شركة حديد المصريين عن زيادة أسعار بيع منتجاتها بنحو 300 جنيه، بداية من اليوم الخميس 6 يوليو، ليصل سعر الطن للمستهلك لنحو 10650 جنيهًا.قال أمير الكناني، أحد وكلاء الشركة، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها تُخطرهم بأن سعر الطن تسليم المصنع يصل لنحو 10300 جنيه للطن، بدلًا من 99

عمر سالم

أعلنت شركة حديد المصريين عن زيادة أسعار بيع منتجاتها بنحو 300 جنيه، بداية من اليوم الخميس 6 يوليو، ليصل سعر الطن للمستهلك لنحو 10650 جنيهًا.





قال أمير الكناني، أحد وكلاء الشركة، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها تُخطرهم بأن سعر الطن تسليم المصنع يصل لنحو 10300 جنيه للطن، بدلًا من 9950 جنيهًا، منتصف يونيو الماضى.

وأوضح الكناني، فى تصريحات، لـ”المال”، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10450 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك لنحو 10600 جنيه، بداية من اليوم بدلًا من 10300 جنيه للمستهلك.