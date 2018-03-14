حديد المصريين يتخطى حاجز 13 ألف جنيه

عمر سالمأعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زيادة نحو ١٢٠ جنيها فى طن الحديد، بداية من غد، ليصل الطن إلى ١٣.١ ألف جنيه للمستهلك.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أعلنت أن أسعارها لتصل إلى ١٢٨٥٠ جنيها للطن بدلا من ١٢٧٣٠ جنيها للطن ا

عمر سالم

أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زيادة نحو ١٢٠ جنيها فى طن الحديد، بداية من غد، ليصل الطن إلى ١٣.١ ألف جنيه للمستهلك.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أعلنت أن أسعارها لتصل إلى ١٢٨٥٠ جنيها للطن بدلا من ١٢٧٣٠ جنيها للطن الخميس الماضي.

وأضاف فى تصريحات للمال أن شركة الجيوشي للصلب أعلنت زيادة أسعارها بنحو ١٥٠ جنيها للطن لتسجل ١٢٨٥٠ جنيها للطن بدلا من ١٢٧٠٠ جنيه.

وأكد أن الزيادات على خلفية الزيادات العالمية فى البيليت والخردة.