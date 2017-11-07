حديد المصريين وسامكريت يوقعان عقودًا في المنطقة الاقتصادية

أحمد عاشور- أماني العزازيعلمت "المال" من مصادر مطلعة، أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، ستوقع مع شركة حديد المصريين وشركة سامكريت علي عقود لإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية علي هامش مؤتمر الشباب الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ.وقالت

أحمد عاشور- أماني العزازي

علمت “المال” من مصادر مطلعة، أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، ستوقع مع شركة حديد المصريين وشركة سامكريت علي عقود لإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية علي هامش مؤتمر الشباب الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ.

وقالت المصادر إن حديد المصريين ستحصل على 100 ألف متر في منطقة العين السخنة لتخزين الفحم.

وكان سامح عطية، العضو المنتدب لمجموعة سامكريت، قد قال في تصريحات سابقة، إن شركته تسعي للحصول على 4 ملايين متر مربع، في منطقة شرق بورسعيد.



وكشفت “المال” منذ قليل أن الهيئة الاقتصادية ستوقع عقدًا لتطوير واستغلال 5.5 مليون متر مربع، مع شركة بولاريس الزامل، لتنمية المناطق الصناعية على هامش المؤتمر أيضا.

ومن المقرر أن توقع الهيئة الاقتصادية أيضا عقد تطوير وتنمية 96 كيلومترًا مربعًا مع شركة موانئ دبي العالمية من خلال تأسيس شركة تنمية رئيسية جديدة بين الهيئة والشركة الإماراتية علي أن يتم ضخ 5.6 مليار دولار كاستثمارات لترفيق تلك المساحة .