حديد المصريين وبشاي يرفعان أسعارهما.. والطن يسجل 10200 جنيه

عمر سالمعلمت "المال" أن شركتي حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وشركة بشاى للصلب، قامتا بزيادة أسعارهما بنحو 200 جنيه، بداية من اليوم 7 يونيو ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.وكشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، للمال، أن الشركتين أ

عمر سالم

علمت “المال” أن شركتي حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وشركة بشاى للصلب، قامتا بزيادة أسعارهما بنحو 200 جنيه، بداية من اليوم 7 يونيو ليصل سعر الطن بشكل نهائي إلى 10200 جنيه.





وكشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، للمال، أن الشركتين أخطرتا وكلاءهما بأن سعر الطن بداية من اليوم 7 يونيو سيصل لنحو 10100 جنيه للتجار، مقابل 9900 جنيه منتصف مايو الماضي.

وأوضح الدجوى أن سعر الطن شاملًا الضريبة سيصل إلى 10200 جنيه للطن للمستهلك بدلًا من 10 آلاف جنيه للطن خلال مايو الماضى.

وأشار إلى وجود حالة من الشلل بالسوق حاليًّا وتخوفات من زيادات جديدة للأسعار، موضحًا أن المصانع والشركات تستغلُّ غياب الرقابة، وتقوم بزيادة أسعارها دون أى مبرر بعد فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد.

وكان “المال” قد نشرت، أمس، أن تجار الحديد أعلنوا أن إعلان وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد للسوق المصرية لمدة 4 شهور سيشعل أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، وستزيد الأسعار فى ظل سعي الشركات المحلية للتحكم واحتكار السوق.