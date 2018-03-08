حديد المصريين والجيوشي يرتفع إلى 12.600 جنيه للطن

عمر سالم:أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وشركة الجيوشي للصلب، عن زيادة أسعارهم بداية من اليوم الخميس، بمتوسط ٢٢٥ جنيها للطن.وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة حديد المصريين، أخطرت وكلائها منذ لحظات بأن سعر الطن تسليم المصنع ١٢٣٧٥جنيها،



عمر سالم:



أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وشركة الجيوشي للصلب، عن زيادة أسعارهم بداية من اليوم الخميس، بمتوسط ٢٢٥ جنيها للطن.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة حديد المصريين، أخطرت وكلائها منذ لحظات بأن سعر الطن تسليم المصنع ١٢٣٧٥جنيها، صعودا من ١٢١٥٠جنيها، سعر الخميس الماضي.

وأوضح أن سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو 12 ألف و600 جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة، ونولون النقل.

وأضاف لـ “المال” أن شركة الجيوشي للصلب أعلنت أيضا زيادة أسعارها بنفس القيمة، ليصل سعر الطن تسليم المصنع إلى ١٢٣٠٠ جنيه، ويصل للمستهلك بنحو 12 ألف و500 جنيه، شامل ضريبة المبيعات، والنولون.

وكانت شركة حديد الجارحي، والسويس للصلب، قد أعلنا زيادة اسعارهما منذ قليل بنحو ٢٢٥ جنيه، ليصل سعر الطن إلى 12 ألف و400 جنيه، تسليم المصنع.

