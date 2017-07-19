حديد المصريين فى المركز الرابع بقائمة أفضل 60 شركة بالشرق الأوسط

أحمد اللاهونيتصدرت مجموعة حديد المصريين، قائمة أفضل 60 شركة عاملة فى مجال التشيد ومواد البناء لعام 2017، وهى القائمة التى تعدها مجلة Construction Business News . احتلت حديد المصريين المركز الرابع، بعد شركة إعمار الامارتية، التى جاءت فى المركز الأول، تلتها شركة وصل، ثم شرك



أحمد اللاهوني

تصدرت مجموعة حديد المصريين، قائمة أفضل 60 شركة عاملة فى مجال التشيد ومواد البناء لعام 2017، وهى القائمة التى تعدها مجلة Construction Business News .

احتلت حديد المصريين المركز الرابع، بعد شركة إعمار الامارتية، التى جاءت فى المركز الأول، تلتها شركة وصل، ثم شركة أليك فى المركز الثالث.

تقوم المجلة بإعداد قائمة سنوية بأهم الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء والتشيد والتطوير المعمارى، بمنطقة الشرق الأوسط، والتى تنطبق عليها معايير الاختيار من نسبة النمو، ووضع الشركة فى السوق المحلية والشرق الأوسط.

وقالت Construction Business News عن مجموعة حديد المصريين، التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، إنها شركة متطورة ودائمة استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وأنها بافتتاح مصنع العين السخنة، ستصل بحصتها فى السوق المصرية إلى 20 %، كما أن لها مشروع ضخم فى مجال الخدمة المجتمعية لتطوير القرى الفقيرة بمحافظات مصر.

من أبرز الشركات العربية التى تضمنتها القائمة شركة KBW ، المملوكة لرجل الأعمال السعودى خالد بن الوليد بن طلال، وكانت فى المركز 22، تلتها شركة داماك، وجاءت شركة الفطيم كارليون فى المركز 27.

