حديد المصريين تقفز بسعر الطن لأعلى مستوى في السوق

عمر سالم أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال أحمد ابوهشيمة، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 7 أغسطس الحالى، إلى 10850جنيه أرض مصنع، لتكون أول شركة تصل بطن الحديد إلى نحو 11.3 ألف للمستهلك، بدلاً من 11.1 جنيها منذ 25 يوليو الماضى. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية

عمر سالم

أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال أحمد ابوهشيمة، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 7 أغسطس الحالى، إلى 10850جنيه أرض مصنع، لتكون أول شركة تصل بطن الحديد إلى نحو 11.3 ألف للمستهلك، بدلاً من 11.1 جنيها منذ 25 يوليو الماضى.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته إلى 10850 أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10950 جنيها للوكلاء.

وأوضح فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الخميس أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10150 جنيها على أن يصل إلى المستهلك بـ 11.3 الف جنيه.

وكانت شركات عز والمراكبي للصلب آخر الشركات التى اعلنت عن زيادة سعر طن الحديد منذ 3 أيام إلى 11.2 و 11.1 الف جنيه على التوالى.

