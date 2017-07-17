حديد المصريين تطلق مبادرة لإعادة تأهيل أطفال الشوارع

دار "أقدار" بمدينة السلام أول المحطات أبوهشيمة: تعالج مشاكلنا الاجتماعية برعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتامأحمد اللاهونىأعلنت مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إطلاق مبادرة اجتماعية جديدة تهدف إلى إعادة تأهيل ورفع مستوى كفاءة دور أطفال الشوارع والأيتام والمسنين وذو

دار “أقدار” بمدينة السلام أول المحطات

أبوهشيمة: تعالج مشاكلنا الاجتماعية برعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام

أحمد اللاهونى

أعلنت مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إطلاق مبادرة اجتماعية جديدة تهدف إلى إعادة تأهيل ورفع مستوى كفاءة دور أطفال الشوارع والأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الجمهورية حتى تتمكن هذه الدور من أداء مهمتها بتسهيل كل الامكانيات المعيشية التى تساعد النزلاء على حياة أكثر استقراراً.

وأكد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين أن تأهيل هذه الدور سيساهم بشكل كبير فى أداء رسالتها بأفضل صورة، سواء كان أطفال الشوارع أو الأيتام أو المسنين خاصة من يعانون من إعاقات مختلفة بالطبع يحتاجون الى مستوى رعاية معين وإمكانيات متوافرة لكى تكون الخدمة المقدمة لهم ذات عائد إيجابى على النزيل سواء فى سلوكه أو صحته أو مستواه التعليمى.

وأضاف: “هذه الدور تعتبر المعالج لمشاكلنا الاجتماعية وهى الحل الوحيد لتضميد جراح المجتمع فيما يخص المشردين وأطفال الشوارع وفاقدى المأوى سواء من المسنين أو الأطفال”.

وانطلقت المبادرة بالفعل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وبدأ العمل فى دار أقدار لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية بمدينة السلام.