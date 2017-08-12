حديد المصريين ترفع سعر الطن إلى 11900 جنيه

عمر سالم أعلنت شركة حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زيادة سعر الطن بداية من الغد ١3 أغسطس، إلى 11900 جنيه للطن. قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لحديد التسليح، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأنه ستتم زيادة سعر الطن نحو 250 جنيهًا بداية من الغد ليرتفع سعر الطن للوكلاء

عمر سالم



أعلنت شركة حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زيادة سعر الطن بداية من الغد ١3 أغسطس، إلى 11900 جنيه للطن.





قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لحديد التسليح، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأنه ستتم زيادة سعر الطن نحو 250 جنيهًا بداية من الغد ليرتفع سعر الطن للوكلاء لنحو 11550 جنيهًا بدلًا من 11300 جنيه أمس الأول.

ولفت الدجوي إلى أن سعر الطن للتجار سيصل إلى 11700 جنيه، على أن يسجل نحو 11900 جنيه للمستهلك.

وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيًّا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، إذ وصل سعر طن البيليت إلى 510 دولارات، وقلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى سبب رئيسي في رفع الأسعار.

فيما أعلنت شركة حديد عز زيادة سعر الطن بقيمة 450 جنيهًا للطن، منذ قليل، لتسجل 11850 جنيهًا.