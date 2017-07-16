حديد المصريين ترفع سعر الطن إلى 10900 جنيه

عمر سالم:أعلنت شركة حديد المصريين، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 13 يوليو الحالى، عند 10500 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10900 ألف للمستهلك، بدلاً من 10650 جنيها. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10625 أرض

عمر سالم:

أعلنت شركة حديد المصريين، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 13 يوليو الحالى، عند 10500 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10900 ألف للمستهلك، بدلاً من 10650 جنيها.



وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10625 أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10350 جنيها بداية الشهر الحالى.



وأوضح فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الأحد، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10750 جنيها على أن يصل إلى المستهلك بـ 10900 جنيه.



وأشار إلى أن الشركات غير ملتزمة بالتسليمات بشكل شبه كامل ، كما أن هناك ارتفاعا فى أسعار الخامات، فقد وصل سعر طن البيليت إلى 450 دولارا ، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى هو سبب رفع الأسعار.