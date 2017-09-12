حديد المصريين ترفع الطن إلى 12150 جنيهًا

محمود زكيأعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن زيادة في القوائم السعرية لطن الحديد بقيمة 200 جنيه حيث سجل الطن 11750 جنيها بدلا من 11550 تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة. وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن

محمود زكي

أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن زيادة في القوائم السعرية لطن الحديد بقيمة 200 جنيه حيث سجل الطن 11750 جنيها بدلا من 11550 تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.



وقال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن الشركة أبلغت الوكلاء والموزعين بالزيادة في أسعار الطن حيث سجل الطن قيمة 11950 جنيها للتجار والموزعين شاملة أيضًا 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأضاف فاوي أن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 12150 جنيها شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وكانت مجموعة حديد بشاى قد أعلنت عن زيادة أسعارها بداية من غد بنحو 175 جنيهًا للطن ليصل إلى 11800 جنيها تسليم المصنع.

