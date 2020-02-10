«حديد المصريين» تخفض أسعار الطن 300 جنيه

أعلنت شركة حديد المصريين ، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عن خفض أسعار بيع حديد التسليح بواقع 300 جنيه للطن، بداية من اليوم 10-2-2020. وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بخفض…

أعلنت شركة حديد المصريين ، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عن خفض أسعار بيع حديد التسليح بواقع 300 جنيه للطن، بداية من اليوم 10-2-2020.

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بخفض أسعار الحديد في صورة حوافز لمدة 3 شهور وتراجع مع تأمين الأسعار حال انخفاضها مجددًا.

وأوضح الدجوي لـ”المال”، أن سعر الحديد الخاص بشركة حديد المصريين يصل إلى 9600 جنيه، مقابل 9900 الشهر الماضي، تسليم أرض المصنع.

وأرجع الدجوي انخفاض الأسعار إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا ليسجل البليت 408 دولارات للطن، بالإضافة إلى الركود في المبيعات خلال الفترة الماضية.

وأعلنت شركة حديد عز، أمس الأحد، خفض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيه للطن لتصبح الأسعار الجديدة 9900 جنيه للأطوال و9630 جنيها للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

كما خفضت شركة السويس للصلب سعر الطن بقيمة 300 جنيه، أمس، لتصبح الأسعار الجديدة 9450 جنيها و9350 للأطوال واللفائف على التوالي.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركز المصري أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون.