حديد الجارحي يصل بسعر الطن إلى 12 ألفا

عمر سالم أعلنت شركة حديد الجارحي للصلب عن زيادة أسعارها بواقع 650 جنيها للطن بداية من الغد ١٠ أغسطس ليصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بدلا من 11.3 ألف جنيه منذ يومين. وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها أن سعر الطن من المصنع بداية من الغد يصل إلى

عمر سالم

أعلنت شركة حديد الجارحي للصلب عن زيادة أسعارها بواقع 650 جنيها للطن بداية من الغد ١٠ أغسطس ليصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بدلا من 11.3 ألف جنيه منذ يومين.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها أن سعر الطن من المصنع بداية من الغد يصل إلى 11.5 جنيه بدلا من 10850 جنيها منذ يومين.

وأضاف الدجوي أن سعر الطن للتجار سيصل إلى ١١.٨٥٠ ألف جنيه على أن يصل للمستهلك لنحو ١٢ ألفا بدلا من ١١.٣ ألف جنيه.

وأوضح أن الشركة أخطرت بعدم عمل أى إيداعات بخلاف التحميل المذكور بالجدول فى تاريخه، وأنه حال زيادة الأسعار سيتم تطبيقها فى حينه بغض النظر عن الأرصدة الدائنة.

وأشار إلى أن أسعار الخامات العالمية فى ارتفاع ليسجل البيليت نحو ٥١٠ دولارات للطن مقابل ٥٠٠ دولار أمس، واصفا السوق المحلية بالمشلولة نتيجة الزيادات المتتالية.