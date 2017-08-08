حديد الجارحي والجيوشي يرتفع طنه إلى 11.4 ألف جنيه

عمر سالم أعلنت شركتا الجارحى للحديد والصلب والجيوشي للصلب عن زيادة أسعارهما بداية من 8 أغسطس الجارى ليصل السعر إلى 11.4 ألف و11.375 ألف جنيه على التوالى للطن للمستهلك بدلاً من 11.2 ألف جنيه. وقال أمير الكنانى، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد وأحد وكلاء الشركات، لـ "المـال": إن سعر الطن ح

عمر سالم

أعلنت شركتا الجارحى للحديد والصلب والجيوشي للصلب عن زيادة أسعارهما بداية من 8 أغسطس الجارى ليصل السعر إلى 11.4 ألف و11.375 ألف جنيه على التوالى للطن للمستهلك بدلاً من 11.2 ألف جنيه.



وقال أمير الكنانى، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد وأحد وكلاء الشركات، لـ “المـال”: إن سعر الطن حديد الجارحى سجل نحو 11 ألف جنيه تسليم أرض مصنع بدلاً من 10750 جنيه للطن الأسبوع الماضى بزيادة قدرها 250 جنيها ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 11.4 ألف جنيه.



وأوضحت الشركة فى بيانها بعدم عمل أى إيداعات بخلاف التحميل المذكور بالجدول فى تاريخه، وفى حالة زيادة الأسعار سيتم تطبيقها فى حينه بغض النظر عن الأرصدة الدائنة.

ولفت الكناني إلى أن سعر طن حديد الجيوشي سجل منذ 5 أيام نحو 10650 جنيها للطن تسليم مصنع ليرتفع إلى 10975 جنيها بزيادة قدرها 325 جنيها للطن ليسجل نحو 11.375 جنيه للطن للمستهلك.



وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيًّا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، إذ وصل سعر طن البليت إلى 500 دولارًا، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى سبب رئيسي في رفع الأسعار.

وأكد المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية أمس، أن زيادة أسعار البيلت عالميا سببه الارتفاع الشديد فى أسعار المواد الخام الداخلة فى تصنيع أفران الصهر التى تتولى إنتاج (البيلت).



وأوضح أن المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد البيلت وفقاً لأسعارها الأخيرة، مشيراً إلى أن مصانع حديد التسليح فى مصر تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية فى إعلان أسعارها لبيع منتج الحديد.



وكانت شركة المراكبي للصلب قد رفعت أسعارها منذ ساعات ليصل سعر الطن إلى 11.350 ألف جنيه للطن، فيما أعلنت منذ يومين شركات حديد المصريين والسويس للصلب، عن رفع أسعارها ليسجل الطن 11.3 ألف جنيه، وتشهد السوق حاليا حالة من زيادة مستمرة بالأسعار وعدم الاستقرار فى الطلب والسعر.