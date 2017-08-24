حديد الجارحي ترفع أسعارها.. والطن يلامس 12 ألف جنيه

عمر سالمأعلنت شركة حديد الجارحي عن زيادة أسعارها بداية من الغد - ٢٥ أغسطس - إلى ١٢ ألف جنيه للمستهلك، بزيادة نحو ١٠٠ جنيه.وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة سعر الطن بداية من غدا ليسجل نحو ١١٦٠٠ جنيه أرض المصنع شامل الضريبة، بدلا



عمر سالم

أعلنت شركة حديد الجارحي عن زيادة أسعارها بداية من الغد – ٢٥ أغسطس – إلى ١٢ ألف جنيه للمستهلك، بزيادة نحو ١٠٠ جنيه.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة سعر الطن بداية من غدا ليسجل نحو ١١٦٠٠ جنيه أرض المصنع شامل الضريبة، بدلا من ١١٥٠٠ الأسبوع الماضي.

وأضاف الدجوي أن سعر الطن للتجار يصل لنحو ١١٩٠٠ ألف جنيه شامل النولون، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية وصول خامات الحديد ليسجل طن البيليت عالميا لنحو ٥٣٠ دولارًا.

وكانت شركة السويس للصلب قد رفعت أسعارها أمس الأول بنحو ١٠٠ جنيه، ليسجل الطن نحو ١١٨٥٠ جنيهًا للمستهلك، ورفعت شركة حديد عز أسعارها اليوم إلى ١٢ ألف جنيه.