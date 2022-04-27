تراجع جديد بقيمة 900 جنيه للطن سجلته شركة حديد الجارحي للصلب بعد اعلانها هبوط أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص شهر مايو ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد 1-5-2022 ، على خلفية تراجع سعر المعادن في البورصات العالمية.

ووفقا لتجار مواد البناء فإن الجارحي ارسل اخطار الى وكلائه يفيد بتراجع أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر مايو بواقع 900 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 19 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد

وقالوا انه مع انخفاض سعر الحديد لدي الجارحي فما المرتقب ان يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 19.5 الف جنيه لصالح المستهلك بعد اضافة النولون ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



يذكر ان أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ويأتي السبب الرئيسي في التراجع الكبير الى هبوط سعر الخردة عالميا بواقع 60 دولار للطن وأستقرار أسعار الطاقة بشكل نسبي عالميا مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الاسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بهبوط جديد لدي كافة المصانع خلال ايام للمبيعات الخاصة بشهر مايو المقبل.

ومن المرتقب ان يساهم التراجع في سعر الحديد في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الاسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض ، بعد انهيار مبيعات الحديد بقوة والبعض اضطر للاغلاق مؤقتا.

وكانت شركة عز للصلب قد خفضت اسعارها بواقع 830 جنيها للطن لتسجل 19170 جنيها فيما تسجل حديد بشاي مطلع ابريل الجاري نحو 20975 جنيه للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 19900 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز..