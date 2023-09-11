حديث متصاعد عن أجور الوسط الفني... والجمل: عدم وجود تفاوت ظلم للدراما

أثيرت الأيام الماضية أحاديث عن أجور الوسط الفني ، وسط تباينات في المواقف بشأن نظرة المعنين للتفاوت الذي يجب أن يكون بين العاملين في الوسط الفني.

تحدثت المال مع عدد من البارزين في الوسط الفني عن لائحة أجور الوسط والتفاوت المتواجد فيها

سمير الجمل :عدم وجود تفاوت في الأجور بينهم فيه ظلم ليس فقط لهم وإنما للدراما المصرية

من جانبه، أكد السيناريست سمير الجمل أن التفاوت في الأجور بين الفنانين والمؤلفين والمخرجين بالوسط الفني أمرا طبيعيا ، لأنه لايمكن أن يتساوى صاحب الخبرة مع شخص يملك شللية وعلاقات قوية فقط .

أضاف للمال أن ذلك يساهم في عودة الأمور لوضعها الطبيعي ، مع عودة معظم المخرجين والمؤلفين الكبار الذين غابو ا عن الساحة الفنية لفترة ، مشيرا أنه يمكن أن يكتب شخص مبتدئ او لم تكتمل خبرته بعد ثم يأتي كاتب كبير أو مخرج له خبرة كبيرة أيضا ولايمكن أن يتساوى صاحب الخبرة التي تجاوزت 40 عاما مع من يكتب أو يخرج لعدة سنوات .

نوه أيضا إلى أن عدم وجود تفاوت في الأجور بينهم فيه ظلم ليس فقط لهم وانما للدراما المصرية ، وما يثار بشأن الأجور بين الفنانين والمخرجين والمؤلفين ليس بدعة وانما كان موجودا في الماضي.

وقال إنه لا يمكن أن ننسى أبدا حينما تم طلب 2000 جنيه كأجر للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في فترة معينة قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا الأمر ، ثم اكتشف الكتاب الآخرين أن ذلك في مصلحتهم.

فحينما يتحرك أجر أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبد الرحمن والكتاب الكبار في تلك الفترة ساهم ذلك في زيادة أجور الكتاب الآخرين من 1000 الى 1500 وهكذا والجميع استفاد من تغيير الأجور في ذلك الوقت، وفق الجمال .

محمود قاسم : أطالب بأن تكون الأمور واضحة في تصنيف المؤلفين والمخرجين بصورة دقيقة

وقال الناقد الفني محمود قاسم أن ورش الكتابة التي أصبحت منتشرة خلال السنين الأخيرة في الوسط الفني خاصة بالدراما ، أدت لعدم معرفة الكاتب المسؤول عن العمل الفني والذي يستحق أجرا كبيرا مقارنة بغيره وأصبحت الأمور غامضة .

وأوضح أن الكاتب الأساسي هو من يحصل على الأجر المادي الكبير بينما المؤلفين الموجودين بورشة الكتابة يحصلون على أجر 2000 جنيه مثلا ، لذلك يجب أن تكون هذه الأمور واضحة حتى يمكن تصنيف المؤلفين والمخرجين بصورة دقيقة وفق” قاسم” .

ماجدة موريس :كان الأفضل أن تكون في السر ومعيارا فقط للمنتجين

وترى الناقدة ماجدة موريس أن هذه الأجور يجب أن يكون فيها نوعا من العدالة بين المؤلفين والمخرجين والفنانين أيضا .

ولفتت إلى أن وضع هذه اللائحة إما لتخفيض نفقات الإنتاج ولعودة التصنيف بين العاملين في المجال الفني للوضع الطبيعي ، لكن لو كان هذا التصنيف لمخرج أو مؤلف معين بشكل أقل من حقه فذلك سيؤدي لحدوث أزمة وحساسية للعمل الفني نفسه الذي يقدمه هذا المؤلف أو المخرج ، حيث أنه لو اكتشف شخصا منهم أن آخرين أعلى منه في هذا التصنيف فذلك سيؤثر سلبا على جودة مايقدمه فنيا .

وأوضحت أنه الأفضل أن تكون هذه اللائحة والتصنيفات في السر ومعيارا فقط للمنتجين حتى لاتؤثرسلبا على المؤلفين والمخرجين وإبداعهم ، حتى لاتكون حائلا بين أخذ مبدعا حقه لكونه مصنف بفئة أقل مما يستحقه ، وحتى لاتشغل مواهب جديدة عن التميز والإبداع ، فالإبداع لايمكن أن يقاس ويعامل مثل المنتجات الاستهلاكية.