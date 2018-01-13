حدود مشاركة الصحفيين في الحملات الانتخابية

البلشى: لا يجوز للصحفى الخلط بين عمله ودوره فى المشاركة بالحملات الانتخابيةرحاب صبحىمع قرب انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، يبدو أن وجود الصحفيين واضح على رأس أغلب الحملات التي أعلن عنها لدعم المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يشارك مجموعة من الصحفيين من خلال ما يسمى "جبهة

البلشى: لا يجوز للصحفى الخلط بين عمله ودوره فى المشاركة بالحملات الانتخابية



رحاب صبحى



مع قرب انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، يبدو أن وجود الصحفيين واضح على رأس أغلب الحملات التي أعلن عنها لدعم المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يشارك مجموعة من الصحفيين من خلال ما يسمى “جبهة شباب الصحفيين”، بجمع توكيلات ترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من خلال حملة “علشان نبنيها”، ويرأسها الصحفى هيثم طوال.

كما يشارك أيضًا الصحفى عبدالحميد العمدة بمهام المنسق الاعلامى لحملة “علشان نبنيها” عن محافظة القاهرة.

بينما أعلن الكاتب الصحفى خالد البلشى، رئيس تحرير موقع “البداية” (المحجوب)، عن تطوعه للعمل، كمتحدث إعلامى لحملة المرشح الرئاسى المحتمل خالد على ، وهو الأمر الذي طرح التساؤل حول حدود مشاركة الصحفي في الحملات الانتخابية لمرشحين ومدى تعارض هذا مع الممارسة المهنية لعمله الصحفي.

وهذا يطرح سؤالًا هل لا بد ان الصحفى المسئول عن حملة انتخابية أن يقوم بتغطية الانتخابات أو يمارس العمل كصحفى أو ينفصل عن العمل أثناء فترة الانتخابات؟

وعن هذا يقول الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام فى جامعة القاهرة، إن إدارة الصحف ورؤساء تحرير الصحف عليهم أن ينبهوا على المحررين المشاركين فى الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة أن ينفصلوا عن العمل فى تغطية الانتخابات الرئاسية تماماً، حتى لا يقعوا في فخ الانحياز أثناء التغطية، وليحافظوا على مهنيتهم وحيادهم، ومن الممكن في هذه الحالة أن ان يكتفوا مؤقتا بالعمل فى اى ملف آخر غير تغطية الانتخابات.

ومن جانبه، أكد خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق والمتحدث الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى المحتمل المحامى خالد على، انه سيتفرغ تماماً لعمله كمتحدث إعلامى فى الحملة الانتخابية ولن يمارس عمله كرئيس تحرير لموقع البداية المحجوب، أو كصحفى طوال تلك الفترة، على أن يعود الى عمله كصحفي بعد انتهاء مهمته كمتحدث إعلامى، مؤكداً أنه لا يجوز أن يخلط بين دوره كمتحدث إعلامى ودوره كصحفى أو رئيس تحرير لموقع البداية المحجوب.

وأكد البلشي أنه لو لم يكن موقع البداية محجوبا لما شارك كمتحدث إعلامى فى حملة المرشح الرئاسى خالد على، لان هذا جزء من أخلاقيات المهنة، وحتى لا يحدث تضارب فى المصالح أو يقع فى أى تورط مهنى، لأنه لا بد لأى صحفى أن يتجنب هذا التضارب.

ونوه البلشى إلى أن الأمر لا يقتصر على الحملات الانتخابية فقط، فالمفترض أن الصحفي الذى يشارك فى حملة انتخابية أو وقفة احتجاجية كمواطن مصرى ألا يقوم بتغطية هذه الأمور حتى لا تختلط الأمور.