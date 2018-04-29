حدود النقد الأجنبى للمسافرين عقب 17 شهرًا من التعويم

■ استمرار سقف السحب.. ومسئول: لتحجيم تعاملات الكاش ■ «الإسكندرية» يتيح أعلى حد بقيمة 300 ألف جنيه شهريًا للائتمان و200 ألف للخصم ■ البنوك تحرر المشتريات.. و500 ألف شهريًا بالبنك الأهلى محمد سالم – هبة حامدلا تزال البنوك المحلية تضع حدودًا على السحب النقدى للعملات



■ استمرار سقف السحب.. ومسئول: لتحجيم تعاملات الكاش

■ «الإسكندرية» يتيح أعلى حد بقيمة 300 ألف جنيه شهريًا للائتمان و200 ألف للخصم

■ البنوك تحرر المشتريات.. و500 ألف شهريًا بالبنك الأهلى



محمد سالم – هبة حامد

لا تزال البنوك المحلية تضع حدودًا على السحب النقدى للعملات الأجنبية، عبر بطاقاتها الإلكترونية للائتمان والخصم، رغم مرور ما يقرب من 17 شهرًا على تحرير سعر الصرف، الذى ساهم فى تدفق المليارات، من العملة الصعبة على البلاد وتسجيل الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، مستو تاريخى، بلغ 42.6 مليار دولار، نهاية مارس الماضى، مقابل 23 مليارًا، وقت الإعلان عن تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى تصريحات قبل أيام أن حجم تنازلات، وتحويلات النقد الأجنبى، التى تلقتها البنوك المصرية منذ تحرير سعر الصرف، بلغت 77 مليار دولار.

وسجل أعلى حد للسحب النقدى 300 ألف جنيه ( 17 ألف دولار) على بطاقتى ائتمان وورلد، والشركات لدى بنك الإسكندرية، تلاه بنك مصر، 10 آلاف دولار (177.5 ألف جنيه) على بطاقة ائتمان وورلد إيليت، طبقا لحصر أجرته «المال» على قائمة ضمت 11 بنكًا ( الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، وإتش أس بى سى، والعربى الأفريقى، والإسكندرية، والعربى، والكويت الوطنى، SAIB).

جٌمعت بيانات الحصر من خلال معلومات منشورة على المواقع الإلكترونية لتلك البنوك، أو عبر مراكز الخدمة الهاتفية الخاصة بها.

كشف الحصر عن قيام البنوك المشار إليها – باستثناء الأهلى والقاهرة وقطر الوطنى – بإلغاء حدود استخدام بطاقاتها فى مدفوعات الشراء مع ربطها بالرصيد الائتمانى المتاح لكل بطاقة، بينما وضع البنك الأهلى حد أقصى شهرى للمشتريات 500 ألف جنيه، وبلغ الحد 100 ألف جنيه لدى بنك القاهرة، و200 ألف جنيه ببنك قطر الوطنى الأهلى.

وعلى مستوى بطاقات الخصم انفرد بنك الإسكندرية أيضا بإتاحة أعلى حد للسحب النقدى بواقع 200 ألف جنيه لبطاقتى بلاتينيوم (فيزا – ماستركارد)، وجاء بنك مصر فى المرتبة الثانية من خلال اتاحة 5 الاف دولار ( تعادل 88.75 ألف جنيه ) عبر بطاقة وورلد إيليتVIP، وفيما يتعلق بالمشتريات أشار بنكا الأسكندرية والتجارى الدولى إلى عدم وجود حدود مع ربطها برصيد العميل، فيما وضع بنك مصر حدًا شهريًا 40 ألف دولار (تعادل 710 ألف جنيه)، وقال البنك العربى الأفريقى الدولى، إن الحدود متاحة للبطاقات المرتبطة بحسابات خصم بالدولار وتصل إلى 25 ألف دولار شهريا (443.7 ألف جنيه).

من جانبه قال مسئول لدى أحد البنوك، إن استمرار الحدود على السحب النقدى فى الخارج أمر طبيعى، ويهدف إلى تحجيم التعاملات بالكاش، ولا يعبر بالضرورة عن نقص فى السيولة بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية، بدليل إلغاء الحدود على المشتريات، موضحا أن بقاء الأخيرة لدى بعض البنوك مثل الأهلى يرجع إلى قاعدة العملاء الكبيرة التى يخدمها البنك.