حدوث تأخر في الرحلات.. السكة الحديد تفعل غرفة للطوارئ

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فقد تم عمل غرفة طوارئ رئيسية وكذلك عدة غرف طوارئ بالمناطق على مستوى الجمهورية وذلك لازالة أى أعطال قد تحدث اول بأول وحرصا على سلامة وأمان الركاب مسير القطارات .

وأضافت في بيان لها أنه سيتم تسيير القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير بعض القطارات لحين استقرار الأحوال الجوية .

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وأن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.