حدثت أول شهر مايو.. حقيقة نشوب حريق في ورشة لتصنيع الفوانيس بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عن واقعة نشوب حريق داخل ورشة لتصنيع الفوانيس في محافظة القاهرة، واتضح أنها قديمة منذ أول الشهر الجاري، وضبطت مالك الورشة.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية ما تداول في عدد من المواقع الإخبارية، بشأن نشوب حريق داخل مصنع “فوانيس” بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود إلى أول الشهر الجاري، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن لقاهرة بنشوب حريق داخل ورشة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة لتصنيع “الفوانيس” بدون ترخيص، نتيجة حدوث ماس كهربائى وامتداد النيران لصالة ألعاب رياضية كائنة بالطابق الذي يعلو الورشة المشار إليها بذات العقار.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد النيران لباقي طوابق العقار، ما أسفر ذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بحالة اختناق، وتم نقلهم للمستشفى وخرجوا جميعًا في حينه عقب تحسن حالتهم وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وأضاف الفحص أنه ضبط مالك الورشة المشار إليها وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.