حدة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين تخف في يوليو

خفّت حدة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين في يوليو، رغم أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي ومخاطر الانكماش لا تزال تشكل عبئاً على القطاع، بحسب وكالة بلومبرج.

أشارت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد، إلى أن أرباح الشهر الماضي انخفضت بنسبة 6.7% على أساس سنوي، بعدما كانت قد تراجعت 8.3% في يونيو.

أما في الأشهر السبعة الأولى من 2023، فقد تراجعت الأرباح 15.5%، مقارنة بـ16.8% في العام السابق.

أرباح الشركات الصناعية

فقد التعافي الاقتصادي في الصين المزيد من قوته الدافعة في يوليو، في ظل صعوبات في نمو الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار في كل المجالات. كما سجلت أسعار المستهلكين والمنتجين أول انخفاض متزامن منذ أواخر 2020.

يُحتمل أن يكون الإنتاج الصناعي قد تأثر بالأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في بعض أجزاء البلاد خلل شهر يوليو. وأظهرت البيانات الصادرة هذا الشهر زيادة الإنتاج بمعدل 3.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من التوقعات.

فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق خلال الشهر الجاري بخفضه سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ عام 2020. واتخذت السلطات خطوات لتخفيف بعض القيود في سياسات الإسكان. لكن حتى الآن، لا يزال التحفيز السياسي محدوداً، فيما أبقت البنوك على سعر الفائدة المرجعي لقروض الرهن العقاري دون تغيير، في مفاجأة اعتُبرت بمثابة خطوة لحماية هوامش الربح.