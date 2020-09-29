ثقافة وفنون

حدادا على ملك الكويت .. الثقافة تعلق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام

وذلك تنفيذ لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
المال - خاص 8:04 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 8:04 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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قررت وزارة الثقافة المصرية تعليق كافة الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حتى غروب شمس الخميس الأول من أكتوبر، وذلك تنفيذ لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكانت جمهورية مصر العربية نعت ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

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وقالت جمهورية مصر العربية إنها تستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

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وأكد بيان الرئاسة الذى نشره المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعى لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخاً وصديقاً عزيزاً، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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بقلم المال - خاص

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