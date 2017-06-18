حدائق ومنتزهات الزراعة تستعد لاستقبال زوارها في العيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز كافة الحدائق والمنتزهات التابعة لها في القاهرة والجيزة، والمحافظات المختلفة، لاستقبال الزائرين، فضلاً عن طرح كميات كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وخاصة الكعك بمنافذ الوزارة بأسعار مخفضة، للتيسير على المواطنين.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تم تهيئة حدائق الحيوان في الجيزة، والمحافظات المختلفة وحدائق الأورمان والاسماك والزهرية٬ والنباتات بأسوان٬ وانطونياديس بالإسكندرية، والمتحف الزراعي بالدقي، استعداداً لاستقبال كافة الزائرين من المحافظات المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتاً الى أنه تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين في هذه المنتزهات والحدائق، وفرض حالة طوارئ طوال ايام العيد، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين الزائرين.

وقال البنا إنه تم زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان بالجيزة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير على الزائرين ومنع التكدس على الأبواب، كذلك زيادة أعداد العاملين على هذه الأبواب حرصاً على راحة الجمهور، لافتاً الى انه تم عمل لوحات ارشادية جديدة بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، للتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التكاثر وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، كذلك تم تركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار اثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة اثناء الزيارة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة والأمن بالمحافظات، كذلك المحافظين، وتزويد الحدائق بسيارات للإسعاف والمطافئ تحسباً لأية حالات طوارئ، كما تم التأكيد على زيادة تأمين كافة الحدائق والمنتزهات طوال ايام العيد.

وقال البنا إنه تم طرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت العيد و”البيتي فور”، من انتاج معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، في كافة المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة مقارنة بالاسوا الأخرى، لافتاً الى انه تم أيضاً ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفيليه٬ والسردين٬ والبربوني٬والمكرونة٬ والجمبري٬ والبلطي٬ والبوري٬ فضلاً عن منتجات الألبان المختلفة، ومواد البقالة، والبقوليات، والخضر والفاكهة، بكافة المنافذ بأسعار مخفضة.

وشدد البنا على جهاز حماية الأراضي، والادارات التابعة له في كافة المحافظات على اليقظة والحذر الدائمين، خاصة خلال أيام عطلة العيد لرصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والابلاغ عنها والتصدي لها في الحال وازالتها في المعهد وقبل تفاقمها، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية، لافتاً الى انه تم تفعيل غرف العمليات الخاصة بمتابعة حالات التعدي على الرقعة الزراعية، بحيث تتواصل بشكل سريع مع كافة المحافظات وتلقى الشكاوى والتعامل معها بسرعة.​