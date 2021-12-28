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حدائق محافظة مطروح تقيم احتفالات للأطفال بمناسبة رأس السنة الجمعة المقبل

بحدائق الغزالة وكليوباترا يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 بأسعار مناسبة مع عمل عروض خاصة
معتز محمود 5:02 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 5:02 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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تعلن إدارة الحدائق العامة فى محافظة مطروح عن تنطيم حفلات للأطفال بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة، والعمل على إضفاء أجواء من البهجة والسرور بهذه المناسبة، وذلك بحدائق الغزالة وكليوباترا يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 بدءا من الساعة الرابعة عصرا بأسعار مناسبة مع عمل عروض خاصة للمجموعات.

ويأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد الدائم وفتح حدائق المحافظة كمتنفس للأهالي واستقبال روادها وخاصة فى مواسم الأعياد.

وتتضمن الحفلات فقرات فنية متنوعة ومسابقات للأطفال مع توزيع جوائز على الفائزين وفقرات الدي چي وعروض لفرقة اوسكار للفنون الاستعراضية بالإضافة فقرات الغناء والراب وعرض fire show مع اجراء سحب على التذاكر والعديد من المفاجآت لإسعاد رواد الحدائق وأضفاء أجواء من الفرح والسرور .

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على جانب آخر، افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس وسط ترحيب وفرحة من أهالى قرية الرويسات بمدينة الحمام الوحدة البيطرية بالرويسات لخدمة أهالى القرية يرافقه الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة وجيه عبدالرازق رئيس مجلس مدينة الحمام.

وأوضح مدير الطب البيطري بالمحافظة أن الوحدة تقدم الخدمات البيطرية لعدد ستة عشر ألف رأس من الاغنام والماشية وغيرها وتتوافر بها جميع الخدمات من أدوية بيطرية بأسعار أقتصادية لخدمة صغار المربيين والأهالى كما يتوفر بها جميع التحصينات واللقاحات اللازمة ضد مرض جدرى الاغنام وحمى الوادى المتصدع و الحمى القلاعية، إضافة إلي التجريعات ضد الطفيليات مجانآ على نفقة الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

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كما وجه محافظ مطروح خلال الافتتاح بتوفير السكن المناسب للأطباء بالوحدة البيطرية تيسيرا عليهم .

يأتى ذلك استمرارا لجولات اللواء خالد شعيب بمدن ومراكز محافظة مطروح لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والخدمية للتيسير علي المواطنين استمرارا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وعقب زيارته لمدينة الحمام قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه فتحى الجمل مدير عام مديرية التضامن الأجتماعى بمطروح والمهندس مسعد عبدالهادى رئيس مجلس ومدينة العلمين بأفتتاح أعمال تطوير مبني أدارة العلمين الأجتماعية بعد الانتهاء من تجهيزه وتطويره على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الاجتماعية اللائقة لأهالي المدينة مع تزويده باستراحة لطلاب مطروح ملحق بها كافتيريا ومكتبة بالإضافة إلي حضانة بها كافة التجهيزات ومكتبة طفل وذلك لخدمة الأهالى بالمدينة وطلاب مطروح بجامعة العلمين الأهلية وأكاديمية العلمين والتيسير عليهم.

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بقلم معتز محمود

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