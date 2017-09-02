حدائق بورسعيد.. ملاذ الأسر البسيطة للاحتفال بالعيد مجانًا

أماني العزازي نجح مشروع "حدائق بلا أسوار" الذي تبناه عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في جذب أبناء المحافظة، للتردد على الحدائق العامة، التي فقدت روادها على مدار العامين الماضيين. وأكد عماد مهدي، رئيس حي الشرق ببورسعيد، أن حدائق بورسعيد المفتوحة شهدت إقبالا شديدا من المواطنين،

أماني العزازي

نجح مشروع “حدائق بلا أسوار” الذي تبناه عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في جذب أبناء المحافظة، للتردد على الحدائق العامة، التي فقدت روادها على مدار العامين الماضيين.

وأكد عماد مهدي، رئيس حي الشرق ببورسعيد، أن حدائق بورسعيد المفتوحة شهدت إقبالا شديدا من المواطنين، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن رفعت كفاءة المسطحات الخضراء بالحي، وتغطية مساحة المسطح بالنجيلة، ودهان البلدورات، وعمل إضاءة متكاملة في أنحاء المسطح الأخضر لتكون جاهزة لاستقبال المواطنيين.

وقال إن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة وتطوير جميع المسطحات الخضراء، والحدائق بالمحافظة، التي بدأت بحديقة السلام، والتحرير، وتطوير حديقة السلام، وجار تطوير المنتزه، وفريال، وسعد زغلول، لافتا إلى أن التطوير أعاد الأسر البورسعيدية، إلى الحدائق وأن المحافظ يتابع بشكل يومى أعمال التطوير.

وأكدت نجلاء إدوارد، رئيس المجلس القومى للمرأة في بورسعيد، أن تنفيذ مشروع “حدائق بلا أسوار” ودخولها بالمجان، منح الأسر محدودة الدخل فرصه التنزه والترفيه، بعد مغالاة أصحاب الكافيهات المنتشرة على شاطئ بورسعيد، في أسعار تقديم الخدمات، وأصبحت تفوق حدود الأسر البسيطة، ومحدودة الدخل، وكذا كبار السن من أصحاب المعاشات.