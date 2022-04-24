«حدائق الحيوان»: جاهزون لاستقبال الزوار خلال شم النسيم وعيد الفطر والتذكرة بـ5 جنيهات

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي انتهاء استعداد حدائق الحيوان، خاصة حديقة الجيزة لاستقبال الزوار خلال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال رجائي: إنه تقرر فتح حديقة حيوان الجيزة من الساعة التاسعة صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية، وهي 5 جنيهات فقط.

وأضاف أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية.. مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أوضح الدكتور رجائي أنه يتم بالفعل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة، والتي تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، فضلا عن التأكد التام من تطبيق تلك الإجراءات وخصوصا داخل الأماكن المغلقة بالحديقة مثل بيت الزواحف.