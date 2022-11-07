«حدائق أكتوبر» يطرح 10 محال وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح 10 محال تجارية وصيدليتين، للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 16 مترا مربعا إلى 67 مترا، بالمناطق المختلفة بالمدينة، وكذلك وحدتين إداريتين ومهنيتين بمساحات تتنوع بين 30 متر إلى 60 متر مربع، بسوق منطقة “ابني بيتك 1”.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو صيدلية، أو وحدة وذلك بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022.

طريقة السداد

2-يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10000جنيه في موعد غايته جلسة السداد، لكل وحدة إدارية ومهنية، ويتم استكمال نسبة سداد (25%)، فضلاً عن نسبة 1% مصاريف إدارية، .و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها الزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد.

ويتم دفع 25 ألف جنيه لكل محل وصيدلية، ويتم استكمال سداد نسبة (10%) بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد.

3-ويتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وتابع الجهاز، يتم سداد باقي قيمة ثمن المحل من خلال طريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقا لمنشور وزارة المالية.

ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.