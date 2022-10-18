«حدائق أكتوبر» يطرح أكبر محور ترفيهي وخدمي أمام المستثمرين مطلع نوفمبر المقبل

أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، عن طرح وحدات المحور الترفيهي ومحال السناتر والمحال التجارية في المدينة أمام المستثمرين مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن المحور الترفيهي في المدينة هو الأكبر في غرب القاهرة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة بتكلفة 130 مليون جنيه، ومن المتوقع بعد طرحه أمام المستثمرين تحقيق عوائد تتجاوز الـ10 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس جهاز حدائق أكتوبر أن المحور يقع على مساحة تصل إلى 130 مترا عرض وبطول 12 كيلو مترا ويبدأ من وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم متوسطا مدينة حدائق أكتوبر.

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة نقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة للتجهيز والعمل علي إزالة جميع كابلات الضغط العالي داخل المدينة، واستغلال الأراضى، لإقامة مشروع خدمى ترفيهى عليها.

وأوضح رئيس الجهاز أن المحور سيكون أكبر متنزه ترفيهى خدمى على منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما سيحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها، وقال إن المشروع مساحته مليون و400 ألف متر مربع.