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«حدائق أكتوبر» يجهز لاحتفالية كبرى وماراثون بمناسبة تشغيل 3 حضانات

قريبا تسليم حضانات ابني بيتك وعدد من مناطق الإسكان المتخلفة
أحمد صبحي 2:04 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 2:04 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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في إطار حرص جهاز مدينة حدائق أكتوبر علي توفير كافة الخدمات بالمدينة، وتلبية احتياجات المواطنين، وبناء علي توجيهات المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز، سلم الجهاز عدد 2 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتي 207 عمارة و228 عمارة، ضمن مشروع سكن مصر.

شارك في عملية التسليم، وفد الوزارة والذي ضم، المهندس محمد فوزي، مكتب المستشار الهندسي للوزارة، وسحر عثمان مسئول المجتمعات العمرانية بالوازارة وعزة سعد، للأسرة والطفولة.

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وقال بيان، للجهاز، إن الفترة المقبلة ستشهد، استمرار تسليم باقي الحضانات، بباقي مناطق، ابني بيتك، ومشروعات الإسكان المختلفه، تمهيدا لتشغيلها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف، قريبا سيتم تشغيل 3 حضانات، بمناطق ” 1185 عمارة، والمقرر انطلاق العمل بها الإثنين المقبل، علاوة على تشغيل حضانة بمنطقة ابني بيتك، وحضانة بمنطقة 247 عمارة، والمقرر لهما الانطلاق مطلع الشهر القادم.

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وأكد الجهاز أنه يعمل على تنظيم مارثون واحتفال كبير، يشهد تنظيم مسابقة بمناسبة تشغيل الحضانات، والتي ستعمل على حل مشاكل العديد من سكان المدينة.

المشروعات سالفة الذكر، تمت بإشراف من المهندس ياسر عبد الحليم نائب رئيس الجهاز للإسكان، وبمعاونة المهندس محمد مبروك مدير عام الإسكان، والمهندسة نشوى الهلاوي مدير وحدة خدمات المستثمرين بالجهاز، والمهندس محمد سليمان.

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جدير بالذكر، أن الحضانتين، تم تنفيذهما من خلال شركتي، “دلتا سينا، ومكتب عادل عبد الخالق”.  

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بقلم أحمد صبحي

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