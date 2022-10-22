«حدائق أكتوبر»: فتح المزادات لكل المحال التجارية نوفمبر المقبل

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، عن فتح المزادات على المحال التجاري على مستوى مدينة حدائق أكتوبر في المناطق السكنية الجديدة أول نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم ، إن المدينة تشهد خلال الفترة الأخيرة أعمال إنشاء بنية تحتية جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة بما يعزز جذب الاستثمارات إليها.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المدينة تشهد استثمارات كبرى، ومن المقرر أن تكون أكبر مدينة فى غرب القاهرة تشهد استثمارات تتخطى عشرات المليارات خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن موازنة الجهاز للعام المالى الجديد تقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن موازنة العام المالى الجديد تتضمن تخصيص 8 مليارات جنيه لتنفيذ نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل.