«حدائق أكتوبر» : حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة إسكان دهشور

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة إسكان دهشور، بقيادة المهندس محمد عبد الله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق والتعاون مع مساعد مدير أمن الجيزة، وقسم شرطة حدائق أكتوبر، وشرطة المرافق.

وأضاف مصطفى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحالّ وشوارع المنطقة، وتحرير المحاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تلك الحملات سيتم استكمالها بشكل دوري، بالتعاون مع الشرطة للحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة ومنع المظاهر العشوائية.

وطالب المهندس محمد مصطفى قاطني المدينة والمترددين عليها، بالالتزام بالضوابط والقوانين وعدم تشجيع العشوائية والتصدي لها بالتعاون مع جهاز المدينة.