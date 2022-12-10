«حدائق أكتوبر»: بيع محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية وافتتاح مكتب بريد

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 10 محال تجارية وصيدليتين، ووحدتين إداريتين، بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب افتتاح مكتب الخدمات البريدية، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على تلبية احتياجات السكان وتوفير جميع الخدمات لهم،

وأوضح رئيس الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 3 محال تجارية بالسوق التجارية بمشروع 262 عمارة إسكان اجتماعي بأنشطة مختلفة ( سوبر ماركت – جزارة – خضار وفاكهة )، وبيع محلين تجاريين بالسوق التجارية بقطاع ع ( سوبر ماركت – أدوات صحية ) بمنطقة ابني بيتك 7، وبالنسبة لمشروع روضة أكتوبر ” إسكان بديل العشوائيات ” تم بيع محلين تجاريين بنشاط ( سوبر ماركت – بقالة) وصيدلية بعمارة ٤٩، وأيضا تم بيع وحدتين إداريتين بمنطقة ابني بيتك ١ بنشاط عيادة أسنان ومكتب توريدات.

وأشار المهندس محمد مصطفى ، إلى أنه تم افتتاح مكتب بريد بمنطقة الأولى بالرعاية ( بالمول التجاري أسفل نقطة شرطة الأولى بالرعاية) على مساحة ٨٠ مترا مربعا لتقديم الخدمات المختلفة لسكان المنطقة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري, وذلك استكمالا لخُطة جهاز مدينة حدائق أكتوبر في توفير جميع الخدمات لسكان المدينة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد مصطفى، أنه استمرارا لحملات إزالة التعديات والإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، تم تنفيذ حملات مسائية على مداخل المدينة والمحاور الرئيسية ومشروع إسكان دهشور، حيث أسفرت تلك الحملات عن إزالة العديد من الإشغالات.