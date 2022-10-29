«حدائق أكتوبر»: إنجاز 98% من المرحلة الرابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، إنجاز 98% من المرحلة الرابعة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة حدائق أكتوبر، لافتا إلى أنها تضم 44 ألف وحدة سكنية.

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، إن المدينة تضم 5 مراحل من مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي 137 ألف وحدة، موضحا أنه تم تنفيذ المراحل الثلاث الأولى بنسبة إنجاز 100%.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المرحلة الخامسة من مشروعات الإسكان الاجتماعي فإنه تم إنجاز الأعمال بما يتراوح ما بين 75% إلى 80%، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25 ألفا و220 وحدة سكنية، ويتبقى 19 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها خلال سنة.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الجهاز، إن المدينة تشمل مشروع للسكن البديل يشمل 104 عمارات تضم 1500 وحدة سكنية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 4400 وحدة وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، بعدما تم تنفيذ ما نسبته 90%، وسيتم تأثيثها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية.