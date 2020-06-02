حجوزات فنادق وسط البلد والهرم كامل العدد للمصريين العائدين من الخارج

علمت «المال» من مسؤولين بشركات السياحة، أن غالبية الفنادق بنطاق وسط البلد والهرم، الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وموافقة وزارتى الصحة والسياحة تم حجزها بالكامل لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، والذين توقفت أعمالهم نتيجة لفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن العائدين يمثلون فرصة ذهبية فى الوقت الحالى لإنعاش إشغالات الفنادق، مشيرة إلى توقف حركة الوفود الأجنبية وإحجام المصريين عن السياحة الداخلية فى ظل الظروف الراهنة .

وأعلنت وزارة السياحة فى بيان أمس، أنه اعتبارا من الاثنين 1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية باستقبال النزلاء حتى %50 من طاقتها الاستعابية، بدلاً من %25 طبقت الشهر الماضي.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحة والفندقية، إن 78 فندقاً حصلوا على شهادة المطابقة لاشتراطات استقبال الزائرين، التزموا بالحد الأقصى المسموح به الشهر الماضي، وذلك من إجمالى 173 فندقاً طلبوا الحصول على الشهادة.

وأوضح أن متوسط الإشغالات خلال العيد بلغ %8 وسجل فى العين السخنة والإسكندرية %25 و %13 فى البحر الأحمر، و %8 بجنوب سيناء، و%4 فقط فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح، و %9 بالقاهرة الكبرى .

مصادر: كيانات سياحية تعاقدات على غالبيتها

فى السياق ذاته أكدت المصادر أن إحدى الشركات الخاصة قامت خلال الفترة الماضية بحجز الغرف المتاحة بفنادق القاهرة، سواء التى حصلت على شهادة السلامة الصحية، أو على وشك الحصول عليها، بمتوسط سعر 900 جنيه فى الليلة للغرفة الفردية، و1100 جنيه للفرد بالغرفة المزدوجة، تمهيداً لاستغلالها فى عزل العائدين على نفقتهم الشخصية لمدة 7 أيام، مثلما حدث بمنتجع مرسى علم الأسابيع الماضية.

تحويل بعض الطلبات لبورسعيد لعدم وجود أماكن

وأضافت أن بعض الشركات لجأت لحجز غرف بفنادق خارج القاهرة مثل بورسعيد على سبيل المثال، بعد نفاذ حجوزات القاهرة، متوقعين استقبال أكثر من 20 ألف مصرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر مطلع إن الشركة السعودية «الفارس الدولية للسياحة والسفر» طرحت عرض العودة لمصر بعد غداً الخميس بسعر 2750 ريالاً، لمدة 7 أيام فى الغرفة المزدوجة، وذلك بفندق هلنان بورسعيد.

بينما قدمت شركة إير كايرو عرضاً للحجز فى فندق إيتاب بورسعيد مقابل 3100 ريال سعودي فى الغرفة المزدوجة.